Un elicopter medical s-a prăbuşit pe o autostradă din Sacramento, trei persoane sunt în stare critică

Un elicopter medical s-a prăbuşit pe o autostradă din Sacramento. FOTO X

Trei persoane sunt rănite și sunt în stare critică după ce un elicopter medical s-a prăbușit luni seară pe o autostradă din California, scrie CNN, care citează informații transmise de pompieri. 

Cei trei răniți se aflau la bordul elicopterului care s-a părbușit jurul orei 19:00 pe autostrada 50, în Sacramento, potrivit Departamentului de Pompieri din Sacramento.

Răniții, două femei și un bărbat, au fost transportați la spitalele locale, a declarat reporterilor de la fața locului căpitanul pompierilor din Sacramento, Justin Sylvia. Una dintre victime a fost salvată după ce a rămas blocată sub elicopter, a spus el.

„Căpitanul a cerut imediat ajutorul civililor care erau în preajmă. Au reușit să ridice o parte din elicopter și să scoată victima”, a spus Sylvia.

Înregistrările FAA arată că elicopterul era înregistrat la REACH Air Medical Services. La bord nu era niciun pacient.

Mai mulți martori au filmat epava elicopterului roșu, înclinat pe o parte, cu geamul cabinei spart și resturi împrăștiate pe autostradă.

Pompierii și o ambulanță au fost trimise la fața locului în jurul orei locale 19:08, a anunțat departamentul.

Traficul în zona unde a avut loc accidentul a fost complet blocat temporar, a declarat reporterilor ofițerul Michael Harper, purtător de cuvânt al Patrulei Autostrăzilor din California. El a avertizat că drumul va fi închis „pentru o perioadă mai lungă de timp”.

Potrivit site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24 , elicopterul decolase de la Centrul Medical Davis al Universității din California, Sacramento, și se îndrepta spre nord cu câteva momente înainte de accident.

 

