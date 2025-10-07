Un elicopter medical s-a prăbuşit pe o autostradă din Sacramento, trei persoane sunt în stare critică

Trei persoane sunt rănite și sunt în stare critică după ce un elicopter medical s-a prăbușit luni seară pe o autostradă din California, scrie CNN, care citează informații transmise de pompieri.
Cei trei răniți se aflau la bordul elicopterului care s-a părbușit jurul orei 19:00 pe autostrada 50, în Sacramento, potrivit Departamentului de Pompieri din Sacramento.
OMG! A REACH medical helicopter crashed on eastbound Highway 50 in Sacramento, California, reports of multiple victims. - Fire department pic.twitter.com/z5zIuzVikB— Tim (@Dragonboy155) October 7, 2025
Răniții, două femei și un bărbat, au fost transportați la spitalele locale, a declarat reporterilor de la fața locului căpitanul pompierilor din Sacramento, Justin Sylvia. Una dintre victime a fost salvată după ce a rămas blocată sub elicopter, a spus el.
„Căpitanul a cerut imediat ajutorul civililor care erau în preajmă. Au reușit să ridice o parte din elicopter și să scoată victima”, a spus Sylvia.
Several injuries have been reported following a dramatic medical helicopter crash onto the eastbound lanes of Highway 50 in Sacramento, California, near Howe Avenue, on Monday evening just after 7:00 PM local time.— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) October 7, 2025
The aircraft, identified as a REACH medical helicopter, came… pic.twitter.com/kk2mL04XFT
Înregistrările FAA arată că elicopterul era înregistrat la REACH Air Medical Services. La bord nu era niciun pacient.
Mai mulți martori au filmat epava elicopterului roșu, înclinat pe o parte, cu geamul cabinei spart și resturi împrăștiate pe autostradă.
Pompierii și o ambulanță au fost trimise la fața locului în jurul orei locale 19:08, a anunțat departamentul.
Traficul în zona unde a avut loc accidentul a fost complet blocat temporar, a declarat reporterilor ofițerul Michael Harper, purtător de cuvânt al Patrulei Autostrăzilor din California. El a avertizat că drumul va fi închis „pentru o perioadă mai lungă de timp”.
Potrivit site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24 , elicopterul decolase de la Centrul Medical Davis al Universității din California, Sacramento, și se îndrepta spre nord cu câteva momente înainte de accident.