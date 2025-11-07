Momentul viral în care o fată de 11 ani îl confruntă pe Putin: "Unchiul meu e rănit. Nu l-au tratat. E înapoi la război"

Kira i-a dezvăluit lui Vladimir Putin care este numele unchiului ei. Sursa foto: captură video YouTube/The Independent

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost confruntat de o fată de 11 ani în Piața Roșie din Moscova, după ce unchiul său a fost rănit în războiul din Ucraina, a relatat The Independent. Kira l-a întrebat pe liderul rus de ce unchiul ei, rănit la braț în timpul luptelor cu armata ucraineană, a fost trimis înapoi în "linia întâi", deşi, medicii nu i-au tratat rănile. Totodată, ea a mărturisit că vrea ca bărbatul să fie internat la un spital bun din Rusia. Înconjurat de oficiali şi numeroşi jurnalişti, Vladimir Putin i-a promis copilei că, în curând, unchiul ei va fi găsit. Dialogul dintre fata curajoasă şi liderul de la Kremlin a devenit viral şi, la finalul întâlnirii, Kira i-a oferit lui Putin o jucărie-simbol tricotată chiar ea.

Momentul viral în care apare Vladimir Putin, alături de Kira, a avut loc în Piața Roșie din Moscova, la scurt timp după slujba de celebrare a Zilei Unității Naționale. În vârstă de 11 ani, fata i-a spus liderului rus că unchiul ei a ajuns de pe front direct la spital, însă, medicii nu i-au tratat rana şi deja s-a întors înapoi la luptă. Totodată, i-a mărturisit că vrea ca bărbatul să fie internat la o clinică bună din Rusia, potrivit sursei citate.

"Unchiul meu este acum pe front. El a fost rănit la braţ şi a fost în spital, dar ei (n.r.: medicii) nu îl tratau. Şi, acum, l-au trimis din nou în misiune. Eu mi-aș dori să fie transferat la un spital bun din Rusia", i-a măturisit Kira preşedintelui rus, care i-a spus: "Noi îl vom găsi, bine?". Totuşi, liderul de la Kremlin nu a promis că soldatul rănit va fi retras de pe front.

Originară din Siberia, Kira i-a menţionat lui Vladimir Putin şi numele pe care îl are unchiul ei.

"Numele lui este Anton Fisyura", a spus fata de 11 ani, iar preşedintele Rusiei i-a oferit următorul răspuns: "Desigur. Mulțumesc că ți-ai amintit de el".

După scena tensionată, liderul de la Kremlin i-a sărutat fetiței fruntea și a plecat rapid, au scris jurnaliştii publicaţiei Express. Anton Fisyura, unchiul Kirei, este unul dintre miile de ruși trimiși pe linia frontului din Ucraina, în pofida rănilor grave. Soldatul rus are doi fii, de 9 și 18 ani, iar alți doi frați ai săi luptă, de asemenea, în același conflict.

Tatăl Kirei a murit pe front, în regiunea Donețk

Tatăl copilei de 11 ani, Vladimir Pimenov, a murit anul trecut în regiunea Donețk şi a fost decorat post-mortem cu Ordinul Curajului.

La finalul întâlnirii cu preşedintele Rusiei, Kira i-a oferit acestuia o jucărie din era sovietică, simbol al copilăriei în Rusia, pe care o tricotase chiar ea.

"Am tricotat jucăria Cheburashka pentru unchiul meu Anton, apoi pentru unchiul Vanya și unchiul Yura, care apără Patria. Jucăriile mele le vor aduce cu siguranță noroc", i-a mai mărturisit Kira lui Vladimir putin.