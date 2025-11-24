Moscova își intensifică activitatea navală în Canalul Mânecii. Marina britanică a interceptat o corvetă și un petrolier ruseşti

1 minut de citit Publicat la 09:00 24 Noi 2025 Modificat la 09:00 24 Noi 2025

Marina britanică a interceptat o corvetă și un petrolier ruseşti. Foto: Captură video

O navă de patrulare britanică a interceptat o corvetă și un petrolier rusești după ce le-a urmărit prin Canalul Mânecii, a anunțat duminică Ministerul Apărării, adăugând că activitatea navală rusească în jurul apelor britanice a crescut cu 30% în ultimii doi ani, potrivit CNN.

În ultimele două săptămâni, nava de patrulare HMS Severn a interceptat corveta rusească RFN Stoikiy și petrolierul Yelnya în timp ce navigau prin Canalul Mânecii, a declarat ministerul. Severn a predat în cele din urmă sarcinile de monitorizare unui aliat NATO neidentificat în largul coastei Bretaniei.

Cum a reacţionat Marina britanică

Pe lângă navele staționate în jurul coastei Regatului Unit, Marea Britanie a desfășurat trei aeronave de supraveghere Poseidon în Islanda, ca parte a unei misiuni NATO de patrulare în căutarea navelor și submarinelor rusești în Atlanticul de Nord și Arctica, a declarat ministerul.

Vestea vine la doar câteva zile după ce secretarul Apărării, John Healey, a afirmat că nava spion rusească Yantar a îndreptat lasere către piloții aeronavelor de supraveghere care îi monitorizau activitățile în largul coastei Scoției. Marea Britanie a descris acțiunile Yantar drept „nepăsătoare și periculoase”, adăugând că Marea Britanie este pregătită să răspundă la orice incursiune pe teritoriul său.

Ambasada Rusiei la Londra a acuzat guvernul britanic de „incitare la isterie militaristă”, adăugând că Moscova nu are niciun interes să submineze securitatea Regatului Unit.

Healey a emis avertismentul în timp ce pleda pentru creșterea cheltuielilor pentru apărare, cu o săptămână înainte de publicarea noului buget al guvernului.

Chiar dacă prim-ministrul Keir Starmer a promis creșteri substanțiale ale cheltuielilor militare, având în vedere amenințările din partea Rusiei, Chinei și Iranului, guvernul se confruntă cu compromisuri dificile, deoarece are în vedere creșteri de impozite și reduceri de cheltuieli pentru a acoperi un deficit de miliarde de lire sterline din finanțele sale.