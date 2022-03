Ce va face Rusia, după ce a declarat "aproape încheiată" prima etapă a invaziei în Ucraina | Evaluările făcute de Londra

Este o strategie menită să limiteze pierderile deja importante suferite de armata rusă, cu prețul altor victime, civile.

Estimarea apare în cea mai recentă actualizare vizând situația din Ucraina, realizată de Ministerul britanic al Apărării și citată de BBC.

Conform sursei citate, forțele ruse par reticente la ideea de a se angaja în operațiuni de infanterie urbană la scară largă, preferând mai degrabă să se bazeze pe utilizarea fără discernământ a bombardamentelor aeriene și de artilerie, în încercarea de a demoraliza forțele de apărare ale Kievului.

În document se precizează că forțele ruse continuă să asedieze o serie de orașe majore ucrainene, inclusiv Harkiv (Harkov), Cernihiv și Mariupol.

