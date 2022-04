Ce a pățit un bărbat care purta pantofi albastru cu galben, la Moscova

Publicația The Insider, citată de Nexta, menționează că bărbatul a fost reținut sub acuzația de participare la un miting neautorizat.

Ilia Utkin, avocatul celui reținut, a declarat pentru The Insider că poliția a considerat încălțămintea bărbatului drept "un mijloc de agitație".

Incidentul s-a petrecut în data de 6 martie.

Potrivit avocatului, clientul său fusese în ziua respectivă la un centru comercial din centrul orașului pentru a cumpăra cadouri pentru soția și fiica sa.

Poliția l-a arestat în piața Teatralnaia și l-a dus la sediul din Lianozovo.

Acolo, i-a fost întocmit un proces-verbal în care s-a menționat că persoana reținută a strigat lozinci într-un grup de persoane care participau la un miting neautorizat

Instanța l-a amendat cu 10.000 de ruble (circa 115 euro).

Bărbatul urmează să facă apel.

