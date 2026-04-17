Moscova publică date despre companiile europene care produc drone pentru Ucraina

Publicat la 08:49 17 Apr 2026 Modificat la 08:49 17 Apr 2026

De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, statele europene au oferit Kievului sprijin financiar și militar substanțial, furnizând forțelor armate sisteme de armament și muniție, relatează Euronews.

Ministerul rus al Apărării a publicat o listă a producătorilor europeni care ar fabrica drone pentru Ucraina, afirmând că astfel de parteneriate reprezintă „un pas spre escaladare”.

Ministerul a mai susținut că o astfel de colaborare riscă „să tragă tot mai mult țările europene în război”, în timp ce un oficial rus a calificat producătorii drept potențiale ținte militare.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, la sfârșitul lunii martie, conducerea mai multor state membre UE a decis să crească producția și livrările de drone către Ucraina, destinate loviturilor pe teritoriul rusesc, și să extindă finanțarea întreprinderilor de pe teritoriul european care fabrică drone de atac și componente ale acestora.

„Considerăm această decizie un pas deliberat care duce la o escaladare abruptă a situației militare și politice pe întreg continentul european și la transformarea treptată a acestor țări în spatele strategic al Ucrainei”, a transmis ministerul rus într-un comunicat, subliniind că loviturile asupra Rusiei cu drone fabricate în Europa ar putea avea „consecințe imprevizibile”.

„Opiniei publice europene nu trebuie doar să i se facă cunoscute adevăratele cauze ale amenințărilor la adresa securității sale, ci și adresele, precum și locațiile întreprinderilor «ucrainene» și «mixte» de producție a dronelor și componentelor pentru Ucraina, aflate pe teritoriul propriilor țări”, a mai transmis ministerul.

Lista publicată include 11 filiale ale unor companii prezentate drept ucrainene, care ar produce drone și componente, cu locații în Regatul Unit, Danemarca, Germania și Letonia.

Printre companiile străine care ar fabrica drone și componente pentru Ucraina, au fost publicate coordonatele a 10 întreprinderi din Germania, Spania și Italia.

Ținte militare

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei și fost președinte, a declarat că aceste informații „trebuie percepute ca o listă de ținte potențiale ale Forțelor Armate ale Rusiei”.

„Comunicatul Ministerului Apărării trebuie înțeles în sens absolut literal: publicarea locațiilor de producție a dronelor și altor echipamente militare din Europa constituie un registru al țintelor legitime potențiale pentru forțele armate ruse”, a scris Medvedev într-o postare pe X.

Săptămâna aceasta, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat acorduri cu Germania și Norvegia privind producția comună de drone. Premierul italian Giorgia Meloni și-a exprimat, de asemenea, interesul pentru o astfel de cooperare.

„Sprijinirea Ucrainei nu este doar o datorie morală, ci și o necesitate strategică. Securitatea Europei este în joc”, a declarat aceasta după o întâlnire cu Zelenski la Roma.