Moscova, ținta celui mai mare atac de la începutul războiului din Ucraina: Aproape 500 de drone ucrainene au atacat capitala Rusiei

Imagine de arhivă cu urmările atacului cu drone ucrainene asupra rafinăriei de lângă Moscova. Foto: Profimedia Images

Aproape 500 de drone ucrainene au atacat Moscova și mai multe zone din apropierea capitalei Rusiei, în noaptea de luni spre marți, a declarat marți primarul Moscovei, Serghei Sobianin. Agenția de stat rusă TASS notează că acesta a fost cel mai mare astfel de raid aerian asupra capitalei ruse din ultimii doi ani, informează The Moscow Times.

„Majoritatea dronelor au fost neutralizate de apărarea antiaeriană”, a spus primarul Sobianin, care a precizat că 430 de drone au fost interceptate de la distanță mare, în timp ce acestea erau „în drum spre Moscova”. De asemenea, Sobianin a adăugat că alte 36 de drone ucrainene au fost „distruse” în timp ce se aflau în proximitatea Moscovei.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că a interceptat 452 de drone ucrainene deasupra a 16 regiuni ale Rusiei și peninsulei Crimeea.

În timpul atacului aerian, trei aeroporturi din Moscova - Domodedovo, Vnukovo și Șeremetyevo - și-au limitat activitatea. Autoritățile ruse nu au furnizat informații legate de avarii sau victime, în urma atacului cu drone.

Ultimul atac major cu drone ucrainene asupra Moscovei a avut loc pe 18 iunie, când a fost lovită una din ele mai importante rafinării de petrol din regiune. Cu acea ocazie, rușii au anunțat doborârea a 194 de drone

În ultimele luni, Ucraina a lansat atacuri ample cu drone împotriva rafinăriilor și obiectivelor militare ruse, vizând inclusiv facilități navale, depozite de petrol și terminale. Unele atacuri au avut loc în regiunea Leningrad și orașul Sankt Petersburg.