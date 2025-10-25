Motivul incredibil pentru care o femeie se gândeşte să divorţeze după 35 de ani de căsătorie. Soţul ei s-a pensionat de curând

Povestea de iubire cu soţul său a început pe când ea avea 23 de ani. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O femeie a povestit pe un forum din Marea Britanie că se gândește să divorțeze de soțul ei, cu care este căsătorită de 35 de ani, întrucât acesta nu se comportă așa cum se aștepta de când s-a pensionat, a relatat People. Bărbatul a ieşit la pensie de jumătate de an.

În vârstă de 57 de ani, femeia a mărturisit într-o postare făcută pe o platformă că, de când soțul ei s-a retras din activitate, acesta nu a mai făcut nimic prin casa în care locuiesc. Singurul lucru de care se ocupă bărbatul, potrivit dezvăluirilor soţiei sale, este gătitul.

"Unele părți din viața noastră sunt distractive, dar simt că fac totul. Sau este doar o căsnicie pe termen lung? Este un tip popular, avem mulți prieteni, dar nu mai are deloc energie.

Locuim în aceeași casă de peste 30 de ani, dar are probleme serioase cu umezeala. Am crezut că se va ocupa de asta după ce se va pensiona. Dar nu a făcut-o. Nu face nimic prin casă, doar gătește", a precizat aceasta pe un forum britanic, au mai scris jurnaliştii publicaţiei People.

În rândurile aşternute pe internet, aceasta a mai precizat este cu soțul ei de când avea 23 de ani și că au împreună doi copii, aflați la începutul vârstei adulte.

"Când pleacă de acasă, abia aștept să am casa doar pentru mine. Probabil că nu am mai făcut sex de vreo 10 ani. Așa e viața după atâția ani împreună?", a mai notat aceasta în postarea ei.

People a mai relatat că femeia a mai spus că nu plănuieşte să se pensioneze de la slujba sa part-time, în timp ce soțul ei a renunțat deja la muncă. Şi, deși, bărbatul îi oferă stabilitate financiară, se întreabă adesea dacă mai există vreun alt motiv pentru care ar trebui să rămână căsătorită cu el, după aproape 35 de ani de la nuntă.

Femeia a mai spus că ea este cea care se ocupă de tot în relație și că, recent, a trebuit chiar să organizeze o escapadă de weekend, după ce soţul nu s-a deranjat să o facă, deși, i s-a cerut.