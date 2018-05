Motivul pentru care Melania Trump refuză să-și ia de mână soțul - VIDEO

Melania Trump și-a pus soțul într-o situație stânjenitoare, după ce a refuzat să-l ia de mână în timpul vizitei oficiale a președintelui francez Emmanuel Macron. Dar aceasta nu esti prima oară când Prima Doamnă a SUA nu-i răspunde gestului președintelui Donald Trump.

Experții spun că Melania evită această apropiere în public, nu pentru că nu și-ar iubi partenerul de viață, ci pentru că vrea să-și arate profesionalismul și că își ia rolul în serios.

Ținutul de mână poate fi o declarație puternică. Acest gest este clar o demonstrație de apartenență, spun sociologii. Ținutul de mână în public îi oferă femeii siguranță și confort și arată lumii ce fericită e în cuplu. Există un studiu care arată că atunci când femeile căsătorite fericite și-au ținut soții de mână în public au simțit mai puțină durere.

Ținutul de mână poate părea ceva insignifiant pentru Prima Doamnă, dar este dovada că președintele Trump este mândru cu ea și vrea ca și cei din jur să știe acest lucru, potrivit tabu.ro.

That moment when your wife resists holding your hand... PRICELESS. ?? @realDonaldTrump pic.twitter.com/hDpPddTv5C