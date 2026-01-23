Mulți au observat că Donald Trump avea o mână învinețită la Forumul de la Davos. Ce explicație a dat președintele SUA

Trump a apărut la Forumul de la Davos cu o vânătaie mare de pe mâna stângă, 22 ianuarie 2026. Sursa foto: Getty Images

Donald Trump a explicat joi de ce a apărut la Forumul Economic Mondial de la Davos cu o vânătaie mare de pe mâna sa stângă.

Președintele SUA susține că s-a învinețit upă ce s-a lovit de o piesă de mobilier în Elveția.

„M-am lovit de masă”, i-a spus el Samanthei Waldenberg de la CNN, la bordul avionului Air Force One. „Am pus puțină — cum îi zice? — cremă pe ea. Dar m-am lovit”, a explicat el.

Casa Albă făcuse o declarație similară mai devreme, joi, afirmând că Trump s-a lovit la mână de masa de semnare în timpul unui eveniment al Consiliului Păcii, desfășurat la Davos, Elveția, în cursul zilei.

„În cadrul evenimentului Consiliul Păcii de astăzi, de la Davos, președintele Trump s-a lovit cu mâna de colțul mesei de semnare, ceea ce a provocat apariția unei vânătăi”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, într-un comunicat.

De ce ia Trump doze mari de aspirină

Trump a spus că doza sa mare de aspirină îl face predispus la vânătăi, lucru menționat anterior și de medicul său.

„Aș spune: luați aspirină dacă vă place inima voastră, dar nu luați aspirină dacă nu vreți să aveți câteva vânătăi”, a spus Trump la bordul Air Force One. „Eu iau aspirina puternică, iar când iei aspirina puternică, îți spun că faci vânătăi. Doctorul a spus: „Nu trebuie să luați asta, domnule, sunteți foarte sănătos”. Eu am spus: „Nu risc nimic”.”

Un oficial al Casei Albe a distribuit fotografii cu președintele la Davos, de miercuri și joi, spunând pentru CNN: „Imaginile de ieri și din această dimineață arată clar că nu există nicio vânătaie.”

La începutul evenimentului de semnare al Consiliului Păcii, imaginile video cu Trump nu păreau să arate vânătăi pronunțate pe mâna sa. Cu toate acestea, vânătaia a devenit vizibilă aproximativ 10 minute mai târziu, după ce acesta a stat la masă și a semnat mai multe documente.

Explicația pentru vânătăile de pe mâini

Trump are de mult timp vânătăi pe mâna dreaptă, despre care CNN a relatat că existau încă dinaintea revenirii sale la Casa Albă. Însă acestea au atras mai multă atenție după ce a început să le acopere cu machiaj gros și bandaje și să le ferească de camere folosindu-și cealaltă mână. Iar vânătăile observate pe mâna stângă la sfârșitul anului trecut au ridicat și mai multe semne de întrebare legate de starea sa de sănătate.

Trump a declarat pentru Wall Street Journal, într-un interviu publicat la începutul acestei luni, că ia zilnic o doză mai mare de aspirină decât cea recomandată de medici, argumentând că „aspirina este bună pentru subțierea sângelui”.

Medicul președintelui, dr. Sean Barbabella, a declarat pentru Journal că Trump ia 325 de miligrame de aspirină pe zi, susținând că acest lucru îl face să se învinețească ușor.

Potrivit Mayo Clinic, o doză mică de aspirină, care „poate ajuta la prevenirea infarctului sau a accidentului vascular cerebral”, este cuprinsă între 75 și 100 de miligrame, iar 81 de miligrame sunt frecvent recomandate. Mayo Clinic mai precizează că, în cazul terapiei cu aspirină, doza zilnică „este de obicei între” 75 și 325 de miligrame.