Narendra Modi s-a ținut de promisiunea făcută lui Trump. India a suspendat comenzile pentru petrolul rusesc

2 minute de citit Publicat la 13:01 28 Oct 2025 Modificat la 13:01 28 Oct 2025

India a suspendat comenzile pentru petrolul rusesc. FOTO: Getty Images

Rafinăriile din India nu au mai plasat noi comenzi pentru petrol rusesc după impunerea recentelor sancțiuni internaționale și așteaptă clarificări din partea guvernului de la New Delhi și a furnizorilor, scrie Ukrainska Pravda care citează Reuters.

Surse citate sub anonimat au declarat că unele rafinării își acoperă în prezent necesarul de petrol prin achiziții de pe piața spot (la vedere). Compania de stat Indian Oil a lansat o licitație pentru achiziția de țiței, iar conglomeratul Reliance Industries, cel mai mare cumpărător indian de petrol rusesc, și-a crescut achizițiile de pe piața spot.

Uniunea Europeană, Regatul Unit și Statele Unite au impus un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei, ca răspuns la războiul din Ucraina. Noile sancțiuni americane, anunțate joi, vizează direct cei mai mari doi producători de petrol din Rusia - Lukoil și Rosneft.

Potrivit Reuters, rafinăriile indiene se pregătesc să reducă drastic importurile de petrol rusesc pentru a se conforma noilor sancțiuni americane, o decizie care ar putea înlătura un obstacol important în negocierile comerciale dintre New Delhi și Washington.

Săptămâna trecută, Reliance Industries a declarat că va respecta regimul de sancțiuni internaționale, dar va încerca să mențină relațiile existente cu furnizorii săi actuali. Compania intenționează să suspende achizițiile de petrol de la Rosneft.

„Nu am plasat încă comenzi pentru noi transporturi și am anulat unele contracte rezervate anterior de la comercianți care aveau legături cu entitățile sancționate”, a declarat o sursă pentru Reuters.

O altă sursă a explicat că este esențial ca achizițiile să nu fie asociate cu firme aflate sub sancțiuni, deoarece băncile nu vor procesa plățile în astfel de cazuri. „Trebuie să ne asigurăm că tranzacțiile sunt curate, altfel plățile vor fi blocate”, a spus aceasta.

O a treia sursă a menționat că firma sa așteaptă să vadă dacă va putea primi transporturi de la comercianți sau intermediari care nu sunt vizați de sancțiuni.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), India a reprezentat aproximativ 40% din exporturile totale de petrol ale Rusiei. Noile sancțiuni americane impuse companiilor Rosneft și Lukoil, precum și filialelor acestora, ar putea afecta semnificativ fluxurile de export din Moscova.

În 23 octombrie, Uniunea Europeană a aprobat oficial al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, consolidând presiunea economică asupra Kremlinului.

Ca reacție, Reliance Industries Ltd. a achiziționat milioane de barili de țiței din Orientul Mijlociu și Statele Unite pentru a-și diversifica sursele de aprovizionare, după sancționarea producătorilor ruși Rosneft și Lukoil.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat, în 16 octombrie, că premierul indian Narendra Modi i-a promis că New Delhi va înceta să mai cumpere petrol rusesc, după ce a impus taxe vamale punitive împotriva Indiei.

Decizia rafinăriilor indiene de a suspenda comenzile către Rusia marchează o schimbare semnificativă în comerțul global cu energie și subliniază efectul extins al sancțiunilor occidentale asupra pieței petroliere internaționale.