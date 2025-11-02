NATO e din nou în alertă, după ce mai multe drone au fost observate deasupra unei baze militare din Belgia

Ţările NATO sunt în alertă maximă de mai multe săptămâni după ce drone au pătruns în spaţiul aerian al mai multor state europene. Foto: Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa: Profimedia Images

NATO este, din nou, în alertă. Mai multe drone au fost observate deasupra bazei militare belgiene Kleine-Brogel din Peer, provincia Limburg, despre care se crede că găzduiește arme nucleare americane, informează sâmbătă dpa, potrivit Agerpres. Baza NATO are un sistem de detecție a dronelor, care i-a alertat pe militarii staționați acolo. Până la sosirea poliției, scrie presa din Belgia, dronele dispăruseră, însă acestea au fost surprinse în imagini.



„Sistemul de detectare funcţionează„, a scris sâmbătă ministrul belgian al apărării, Theo Francken, pe platforma X. „Au loc investigaţii”, a adăugat el.

Plusieurs drones ont été aperçus au-dessus de Kleine Brogel. Le système de détection fonctionne. Merci à la garde pour sa vigilance, et pour les images prises. L'enquête est en cours.



J'ai appelé le bourgmestre de Peer @stevenmathei. La semaine prochaine, nous nous réunirons… — Theo Francken (@FranckenTheo) November 1, 2025





El a declarat că se va întâlni cu poliţia săptămâna viitoare pentru a analiza ameninţarea şi a lua măsurile necesare pentru a-i găsi şi aresta pe piloţii de drone.



Baza militară din Kleine-Brogel, în regiunea Flandra, a participat la manevrele anuale ale NATO din octombrie pentru apărarea teritoriului Alianţei cu arme nucleare, la care au luat parte aproximativ 2.000 de militari.



Conform unor informaţii neconfirmate, baza aeriană este una dintre locaţiile din Europa unde sunt stocate arme nucleare americane, mai menţionează dpa.



Belgia a deschis deja o anchetă după ce drone au fost observate duminica şi marţea trecute deasupra unei alte baze militare din sud-estul ţării, la Marche-en-Famenne.



Ţările NATO sunt în alertă maximă de mai multe săptămâni după ce drone au pătruns în spaţiul aerian al mai multor state europene, inclusiv deasupra unei alte baze militare belgiene, în zona aeroporturilor din Copenhaga şi München şi în regiunea baltică.