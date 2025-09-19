Oana Țoiu, interviu la CNN: Incursiunile rușilor sunt intenționate. E esențial ca prezența NATO să crească în bazele din regiune

sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, a avut o intervenție în direct la CNN International, unde a vorbit despre incidentele recente din spațiul aerian estonian și polonez, unde avioane rusești au pătruns fără autorizare. Oficialul român a subliniat importanța flancului estic al NATO și rolul Mării Negre în arhitectura de securitate europeană.

„În ceea ce privește România, nu este prima dată când se întâmplă așa ceva. Au făcut-o de peste 10 ori, dar s-a vorbit despre faptul că a fost vorba despre accidente. De această dată, în mod evident, nu a fost un accident. Era un model de dronă pe care armata ucraineană nu îl folosește. Ceea ce încearcă să spună rușii acum, că nu este drona lor, este clar o minciună”, a declarat Oana Țoiu.

Ea a adăugat că piloții români au confirmat că a fost vorba despre o dronă de fabricație iraniană, subliniind încă o dată complexitatea și gravitatea situației.

Ministrul a arătat că atât liderii europeni, cât și cei americani, cu care a discutat în ultimele zile, au cerut o coordonare mai strânsă și o presiune mai puternică asupra Kremlinului.

„Fiecare țară face propria analiză. A fost clar, așa cum a spus și Ursula von der Leyen, că în Uniunea Europeană se consideră că această incursiune a fost una intenționată și că este vorba de o metodă de presiune”, mai spune Oana Țoiu.

Întrebată despre dependența energetică de Moscova și criticile exprimate de fostul președinte Donald Trump, care a susținu că „a cumpăra petrol de la Rusia nu face decât să încurajeze acest lucru (agresiunea Rusiei – n.r.)”, ministrul de externe român a precizat că liderul SUA are dreptate.

„Suntem de acord că ar trebui să încetăm să cumpărăm petrol de la ruși. România a luat deja decizia să nu mai cumpere petrol rusesc de ceva vreme. Ar trebui ca și celelalte state europene să facă acest pas. Este nevoie de o decizie comună. România, în acest moment, este principalul furnizor de gaze naturale și avem nevoie să creștem aceasta. Investim în energie, vrem ca accesul să fie unul ușor, la îndemâna tuturor, ca toate țările din regiune să poată să aibă acces la energie și să nu mai fie nevoite să apeleze la cea rusească”, a precizat Oana Țoiu.

Ministrul de Externe a punctat și importanța consolidării flancului estic al NATO.

„Credem că rolul președintelui Trump și al Statelor Unite este de a întări capacitatea de apărare pe flancul estic și de a menține presiunea pentru negocieri de pace. Am subliniat în discuțiile cu membrii Congresului că este esențial ca prezența NATO să crească în bazele din regiune”, a precizat aceasta.

Țoiu a amintit că România a aprobat creșterea prezenței militare americane la baza Mihail Kogălniceanu, decizie comunicată deja Parlamentului de către președintele Nicușor Dan.

„Este parte din parteneriatul nostru strategic cu Statele Unite și din rolul nostru de aliați în susținerea deciziilor privind securitatea regională și situația din Orientul Mijlociu”, mai spune ministrul de Externe al României.