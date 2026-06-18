NATO instalează „Domul de Oțel” în Turcia, pentru întărirea apărării antiaeriene a Alianței în această regiune

<1 minut de citit Publicat la 17:30 18 Iun 2026 Modificat la 17:30 18 Iun 2026

Sistem antiaerian de tip SAMP/T, desfășurat și în Turcia de NATO, imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Un sistem italian de apărare antiaeriană SAMP/T a fost desfăşurat în centrul Turciei ca parte a Planului permanent de apărare al NATO ce vizează consolidarea capacităţilor de apărare aeriană ale Alianţei, a anunţat joi Ministerul turc al Apărării, transmite EFE, preluată de Agerpres.

Sistemul a fost instalat la centrul de comandă al unei baze aeriene din provincia Konya, situată în centrul Anatoliei.

SAMP/T este un sistem de apărare antirachetă sol-aer dezvoltat de Italia şi Franţa în anii 1990 şi operaţional din 1997.

Potrivit Ministerului turc al Apărării, proiectul, denumit „Domul de Oţel”, îşi propune să consolideze capacităţile multistratificate de apărare aeriană şi antirachetă ale Turciei, să îi sporească capacitatea de descurajare şi să asigure securitatea naţională la cel mai înalt nivel.

În plus, Turcia continuă să îşi dezvolte propriile sisteme de apărare aeriană ca răspuns la mediul de securitate în continuă schimbare, a adăugat guvernul turc, care, luna viitoare, va găzdui la Ankara summitul liderilor NATO.