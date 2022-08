Nava militară rusă Vasilii Bikov, în flăcări, în portul Sevastopol

Potrivit presei internaționale, care citează surse locale, ar fi vorba de nava de patrulare Vasilii Bikov (colaj principal și foto interior).

Rusia nu a confirmat, deocamdată, incidentul.

Acesta vine după ce alte trei nave cargo încărcate cu cereale au părăsit, vineri, porturile ucrainene la Marea Neagră, în cadrul acordului semnat separat de Rusia și Ucraina la Istanbul, cu Turcia și Organizația Națiunilor Unite, în vederea ridicării blocadei asupra exporturilor agricole ale Kievului.

It is being reported that a #Russian ship near #Sevastopol, #Crimea is on fire. pic.twitter.com/GLbjbMIaW8