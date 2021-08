Procurorii ruși vor să-l țină mai mult în închisoare pe Aleksei Navalnîi. Opozantul a fost acuzat de o nouă infracțiune

Comisia rusă de investigații, organism care se ocupă de infracțiunile majore, l-a acuzat pe Navalnîi de înființarea unei organizații non-profit care "încalcă identitatea și drepturile cetățenilor".

Anunțul vine la o zi după ce Comisia de investigații a deschis un nou dosar la adresa asociaților lui Navalnîi, Leonid Volkov și Ivan Jdanov.

Aceștia sunt acuzați, la rândul lor, de "colectare de fonduri și furnizarea de servicii financiare, cu intenție, în beneficiul unei organizații extremiste".

Potrivit legislației din Rusia, aceste acuzații pot aduce pedepse de până la opt ani de închisoare.

Mișcarea anti-corupție a lui Navalnîi, deja supusă persecuțiilor de către autoritățile ruse, se află sub o presiune crescândă înainte alegerilor parlamentare care urmează să se desfășoare în Rusia în luna septembrie, notează AFP.

În timp ce Navalnîi executa o pedeapsă de doi ani și jumătate pentru încălcarea termenilor eliberării condiționate, organizația sa, "Fundația Anti-Corupție" și rețeaua de filiale regionale au fost scoase, acum două luni, în afara legii, fiind desemnate drept entități "extremiste", care îi încurajează pe oameni să încalce legea.

Actuala condamnare a lui Navalnîi a fost pronunțată după ce acesta nu s-a prezentat la poliție în termenul stabilit.

La momentul respectiv, el se afla în Germania, unde se recupera după tentativa de otrăvire cu Noviciok, însă acest argument nu a contat pentru justiția rusă.

În luna mai, Aleksei Navalnîi a aflat de la anchetatorii că împotriva sa au fost declanșate trei noi acțiuni penale.

Opozantul spune că acțiunile judiciare împotriva sa și a mișcării pe care a creat-o sunt motivate politic.

