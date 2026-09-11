Nepalul a mizat totul pe hidrocentrale. Inundațiile devastatoare au arătat de ce această strategie poate fi catastrofală

Experții spun că Nepalul trebuie să își diversifice sursele de energie. FOTO: Getty Images

Aproape 100% din electricitatea Nepalului provine din energia hidroelectrică, iar țara produce atât de multă energie încât obține aproape 200 de milioane de dolari anual din exporturile de electricitate către India și Bangladesh. Însă tocmai ghețarii și munții care îi oferă Nepalului acest avantaj natural uriaș sunt afectați de încălzirea globală, iar inundațiile mortale de miercurea trecută au scos la iveală riscurile pe care le presupun ambițiile țării în domeniul hidroenergiei, potrivit unei analize BBC.

Peste 1.300 de oameni au murit, iar alte câteva mii sunt în continuare dați dispăruți. Inundațiile, care au distrus sate întregi în apropierea graniței dintre Nepal și Tibet, au avariat grav 12 hidrocentrale din bazinul râului Trishuli și au scos din funcțiune peste 10% din capacitatea totală de producție a energiei electrice din Nepal. Operatorii au declarat pentru BBC că încă nu știu dacă vreuna dintre aceste instalații va putea fi repusă în funcțiune.

Autoritatea pentru Electricitate din Nepal, companie de stat care deține șase dintre cele 12 instalații avariate, a dat asigurări gospodăriilor nepaleze că aprovizionarea cu energie rămâne suficientă. Însă purtătorul său de cuvânt, Rajan Dhakal, recunoaște că, pe măsură ce dezastrele asociate schimbărilor climatice devin tot mai frecvente, „a venit momentul să regândim politica noastră în domeniul hidroenergiei”.

Peste 10% din capacitatea totală de producție a energiei electrice din Nepal a fost distrusă de viiturile masive.

În 2010, doar două treimi dintre locuitorii Nepalului aveau acces la electricitate, în timp ce gospodăriile conectate la rețea se confruntau cu întreruperi ale alimentării cu energie de până la 16 ore pe zi.

Extinderea infrastructurii hidroenergetice, alături de eforturile de combatere a corupției și de creștere a importurilor de energie din India pentru acoperirea deficitului sezonier, a făcut ca, până în 2018, cea mai mare parte a Nepalului să beneficieze de alimentare cu energie electrică 24 de ore din 24.

În prezent, în Nepal există 225 de hidrocentrale, cu o capacitate instalată de peste 3.900 MW, potrivit Autorității pentru Electricitate din Nepal, suficientă pentru alimentarea simultană a aproximativ trei milioane de gospodării.

Alte sute de astfel de instalații sunt fie în construcție, fie în faza de proiect. Cele mai multe sunt construite la altitudini mari, în munți, unde pot exploata cursurile rapide ale apelor pentru a genera energie. Aceste proiecte necesită sisteme de stocare reduse sau chiar deloc.

Însă, în condițiile în care regiunile situate la altitudine mare din Himalaya se încălzesc cu 50% mai repede decât media globală, acestea se confruntă cu riscuri de mediu tot mai mari. Investigațiile preliminare au indicat că un ghețar prăbușit și roca de bază a acestuia ar fi provocat viitura de săptămâna trecută.

Experții spun că Nepalul trebuie să își diversifice sursele de energie.

În timp ce oamenii de știință spun că este prea devreme pentru a stabili legături certe cu schimbările climatice, Autoritatea pentru Reducerea Riscului de Dezastre și Managementul Dezastrelor din Nepal a precizat anterior că peste nouă din zece dezastre înregistrate între 2018 și 2024 au fost „legate de climă”.

Fostul ministru nepalez al Energiei, Kulman Ghising, care a descris dezastrul drept un eveniment „care are loc o dată la un secol”, spune că acesta oferă lecții importante pentru proiectarea hidrocentralelor și alegerea amplasamentelor unde acestea sunt construite.

„Trebuie să proiectăm centralele astfel încât să fie mai rezistente la inundații și, cel mai important, să adoptăm sisteme de avertizare timpurie, precum și măsuri solide de evacuare de urgență”, a declarat el pentru publicația de știri de mediu Mongabay.

Se estimează că sute de muncitori din hidrocentrale, ingineri și localnici ar putea fi blocați în interiorul tunelurilor pline de noroi ale acestor instalații, de la producerea inundațiilor.

O „regândire” a strategiei Nepalului în domeniul hidroenergiei ar putea include centrale bazate pe lacuri de acumulare, care nu ar trebui să fie amplasate neapărat în munți, spune Dhakal, de la Autoritatea pentru Electricitate din Nepal. Acestea ar permite stocarea apei și eliberarea ei în funcție de necesități, însă ar presupune și costuri economice și de mediu semnificative.

„Toate ouăle în același coș”

Unii se întreabă dacă Nepalul nu a devenit prea dependent de hidroenergie. „Nu ar trebui să punem toate ouăle în același coș în aceste vremuri periculoase”, spune expertul în energie regenerabilă Kushal Gurung, fondatorul companiei de tehnologii curate WindPower Nepal.

„Trebuie să adoptăm cu adevărat și alte alternative, precum energia solară și eoliană. Iar pentru asta va trebui să ne revizuim politica energetică, care în prezent favorizează foarte mult hidroenergia”, spune el.

Afirmația este susținută și de Vivek Shastry, cercetător la Centrul pentru Politica Energetică Globală al Universității Columbia, care susține că „adăugarea unor capacități semnificative de producție eoliană și solară reprezintă o strategie de creștere a rezilienței, care poate limita în viitor defecțiunile punctuale sau interconectate ale sistemului de electricitate”.

Un raport al agenției germane de ajutor pentru dezvoltare sugerează că potențialul tehnic de producere a energiei solare în Nepal este de aproximativ 10 ori mai mare decât cel al hidroenergiei.

Puspa Sharma, cercetător principal la Institutul de Studii din Asia de Sud al Universității Naționale din Singapore, este de acord că Nepalul trebuie să își diversifice sursele de energie, dar avertizează că acest lucru poate fi făcut „doar într-o anumită măsură”.

„Deși există un potențial neexploatat în domeniul energiei eoliene și solare, hidroenergia este, într-adevăr, cea care îi oferă Nepalului un avantaj competitiv uriaș față de vecinii săi din Asia de Sud”, spune el, citând mai multe studii care compară potențialul energiei regenerabile din regiune.

Un raport german sugerează că Nepalul ar putea produce, potențial, mai multă energie electrică din surse solare decât din hidroenergie.

Hidroenergia continuă să domine investițiile de amploare din Nepal, iar unii activiști pentru climă spun că finanțarea a continuat în ciuda riscurilor cunoscute de producere a unor dezastre.

Proiectul Upper Trishuli-1, care a fost aproape complet distrus în urma inundațiilor de săptămâna trecută, a fost una dintre cele mai mari investiții străine directe din Nepal, cu o valoare de aproximativ 647 de milioane de dolari. Printre finanțatorii săi se numără Banca Asiatică de Dezvoltare (ADB) și International Finance Corporation (IFC).

Proiectul Upper Trishuli 3A, care a fost, de asemenea, grav afectat, a fost finanțat de Banca de Export-Import a Chinei.

Himanshu Thakkar, coordonator al South Asia Network on Dams, Rivers & People, spune că finanțatorii internaționali erau „pe deplin conștienți de pericolul extrem la care expuneau mii de muncitori, oficiali, locuitori, râuri, infrastructură și peisaj”.

„Propriile lor rapoarte au evidențiat în mod repetat acest lucru. Dar nu au luat nicio măsură preventivă, nu au solicitat verificări și mecanisme de control stricte și nici nu au fost pregătiți pentru o calamitate despre care știau că s-ar putea produce”, spune el.

ADB și IFC au declarat pentru BBC că proiectarea proiectului Upper Trishuli-1 „a ținut cont de concluziile evaluărilor tehnice independente care au analizat riscurile de inundații și alunecări de teren care afectau amplasamentul proiectului, folosind studii privind ghețarii și lacurile glaciare, precum și date istorice disponibile la momentul respectiv”.

Sistemul de avertizare timpurie al proiectului a fost consolidat în urma unei inundații produse în 2024, au precizat acestea, iar după o altă inundație, în 2025, au fost realizate noi lucrări de evaluare a riscurilor.

„Cauzele precise ale dezastrului din august 2026, amploarea pagubelor, modul în care a funcționat proiectarea proiectului și măsurile de protecție, inclusiv sistemul de avertizare timpurie, sunt în curs de colectare și rămân să fie verificate și evaluate.”

Peste 1.300 de oameni au murit în Nepal în timpul recentului dezastru.

Acest dezastru arată că riscurile climatice sunt internaționale și nu pot fi gestionate de Nepal de unul singur, consideră Manjeet Dhakal, membru al delegației Nepalului la Conferința ONU privind schimbările climatice.

Guvernele și organizațiile internaționale trebuie să facă schimb de date, să evalueze impactul și să dezvolte împreună sisteme de avertizare timpurie, susține el.

„Nepalul se numără printre țările cel mai puțin responsabile pentru emisiile de gaze cu efect de seră care au dus la amplificarea acestor riscuri.

În mod ironic, industria noastră hidroenergetică reprezintă o încercare de a reduce emisiile noastre deja minime... Nu putem și nu ar trebui să fim obligați să răspundem singuri acestor riscuri.”