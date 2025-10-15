Nervozitate la Kremlin, după ce Trump a spus că economia rusă se prăbușește: "Avem plasă de siguranță". PIB-ul rus, la nivelul din 2013

Economia rusă este la nivelul dinaintea anexării Peninsulei Crimeea. Foto: Getty Images

Kremlinul a reacționat, miercuri, după președintele american Donald Trump a afirmat economia rusă se va prăbuși, notează Agerpres.

Trump a spus marți că liderul rus Vladimir Putin "pur şi simplu nu dorește" să pună capăt conflictului cu Ucraina, care durează de mai bine de trei ani şi jumătate.

"Cred că asta îl face să arate foarte rău. Ar putea să-i pună capăt rapid", a adăugat președintele SUA, evocând "cozile lungi la benzină" în Rusia și prognozând că "economia rusă se va prăbuşi".

Întrebat despre aceste premoniții, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri că nu vrea să comenteze remarcile lui Trump despre Rusia.

Kremlinul: Economia rusă are plasă de siguranță

Peskos susține că Putin încă este deschis să caute o modalitate de a pune capăt războiului şi că Moscova îi este recunoscătoare liderului de la Washington pentru eforturile sale.

"În ceea ce privește economia rusă, aceasta are o marjă de siguranță suficientă şi considerabilă pentru a permite conducerii țării şi nouă tuturor să implementăm planurile pe care ni le-am stabilit", adăugat purtătorul de cuvânt.

Peskov a respins, de asemenea, acuzațiile lui Trump, că statele BRICS orchestrează "un atac asupra dolarului".

El afirmă că această organizație, din care fac parte Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud şi alte state, nu a fost niciodată îndreptată împotriva unor ţări sau a monedelor acestora.

Economia rusă a rămas la nivelul din 2013

Presa internațională remarcă faptul că economia Rusiei înregistrează o încetinire drastică în acest an, iar guvernul prognozează o creștere a produsului intern brut (PIB) de 1%, după o creștere de 4,3% în 2024 şi de 4,1% în 2023.

Fondul Monetar Internațional şi-a retrogradat previziunile pentru 2025 cu privire la PIB-ul Rusiei, de la 0,9% la 0,6%.

Produsul Intern Brut nominal al Rusiei este în prezent de 2,2 trilioane de dolari, aproximativ la același nivel ca în 2013, anul anterior celui în care regimul de la Moscova a anexat Crimeea.

Dobânzile de două cifre i-au descurajat pe principalii retaileri ruși să cumpere benzină în lunile de iarnă, când a existat surplus.

Ulterior, mai multe atacuri cu drone ucrainene au distrus o parte din capacitatea de rafinare a țării, ceea ce a provocat la penuria de carburant în mai multe regiuni, amintește presa internațională.