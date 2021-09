New York Times a anunţat că Papa Francisc a vizitat România, în loc de Ungaria: "Budapesta nu este București"

Papa Francisc a sosit în duminică dimineaţă, 12 septembrie 2021, la Budapesta pentru o vizită pastorală de aproximativ șase ore, prima după ce Suveranul Pontif a fost supus unei intervenţii chirurgicale.

”Papa Francisc a făcut duminică o vizită de șapte ore în România”, a scris duminică New York Times în descrierea postării de pe Facebook.

Greșeala a fost adusă la cunoștința ministrului Justiției din Ungaria, Judit Varga, iar aceasta a reacţionat pe pagina ei de Facebook:

"Budapesta nu este București. Dacă cineva va dori să se refere în viitor la New York Times ca la o sursă credibilă de informații, să nu uităm că potrivit paginii de Facebook a acestei publicații, pagină cu 17 milioane (!) de urmăritori, Papa Francisc a fost ieri în România. Și asta nu e o glumă!".

New York Times a corectat greșeala la mai mult de 14 ore de la distribuirea articolului, iar postarea a indicat, de asemenea, că textul a apărut incorect pentru prima dată.

Confuzia dintre București și Budapesta este una destul de frecventă

Totul a început cu Michael Jackson, regele pop-ului, care în timpul unui concert la București în anii 90 a strigat în microfon:

“it’s great to be here in Budapest!” (E grozav să mă aflu aici, în Budapesta!)

Să nu uităm de Lenny Kravitz. În timpul primului său concert la București, în fața a 15.000 de fani, a ținut un discurs, convins tot timpul că se afla la Budapesta.

Putem continua cu Metallica, Iron Maiden și Ozzy Osbourne. Același oraș, București, aceeași greșeală, Budapesta.

Dar probabil, cea mai tragică eroare le aparține fanilor Atletico Bilbao. În 2012, 400 de fani au călătorit în Ungaria pentru a-și susține echipa preferată la Euro 2012.

Doar că meciul avea loc... exact, în București. Din păcate, echipa lor a și pierdut cu 3-0 în acea zi în fața lui Atletico Madrid. A fost o zi grea pentru ei.

Și cel mai recent, în iunie, cu prilejul Euro 2020, UEFA a scris pe pagina de Twitter a competiției: "Primul meci al zilei, Ungaria versus Portugalia, la București".

Eroarea a fost corectată după 15 minute.

