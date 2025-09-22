Nicolas Maduro îi scrie lui Trump pentru a evita războiul cu SUA. Între timp, Venezuela anunță că a mobilizat "milioane" în apărare

2 minute de citit Publicat la 16:05 22 Sep 2025 Modificat la 16:05 22 Sep 2025

Nicolas Maduro (stânga) speră să-l convingă pe Donald Trump să nu declanșeze un război în Venezuela. Sursă colaj foto: Hepta

Președintele din Venezuela, Nicolas Maduro i-a scris omologului de la Washington, Donald Trump, la câteva zile după un atac al armatei SUA asupra unei ambarcațiuni în care au fost uciși 11 cetățeni ai țării latino-americane, semnalează CNN.

Potrivit autorităților SUA, vasul atacat era folosit pentru trafic de droguri.

Scrisoarea lui Maduro a fost distribuită pe Telegram de vicepreședintele Venezuelei, Delcy Rodriguez

Potrivit documentului, Maduro neagă că ar fi implicat în traficul de droguri și se oferă să se angajeze într-o "conversație directă și sinceră" cu emisarul special american Richard Grenell.

Scrisoarea este datată 6 septembrie, la patru zile atacul american asupra presupușilor traficanți de droguri.

CNN amintește că armata Statelor Unite a lansat, în ultimele zile, mai multe atacuri asupra ambarcațiunilor suspectate că sunt implicate în contrabanda cu stupefiante în SUA.

Sursa citată adaugă că guvernul american nu a furnizat dovezi care să confirme că cei uciși în aceste raiduri erau infractori.

Trump a refuzat, duminică, să confirme că a primit scrisoarea lui Maduro.

"Vom vedea ce se întâmplă cu Venezuela", le-a spus el jurnaliștilor.

Ce ar putea declanșa un război între SUA și Venezuela

Administrația Trump l-a acuzat pe Nicolas Maduro că este unul dintre cei mai mari narcotraficanți din lume și că lucrează cu cartelurile de droguri pentru a inunda SUA cu cocaină și fentanil.

În august, guvernul american și-a dublat recompensa pentru arestarea lui Maduro, pentru care oferă în prezent 50 de milioane de dolari.

Tensiunile dintre cele două țări au determinat SUA să desfășoare nave de război în regiune.

Administrația americană spune că e vorba de o misiune de combatere a traficului de droguri, dar regimnul din Venezuela acuză un efort de schimbare a lui Maduro de la putere.

Guvernul de la Caracas a răspuns la acțiunile SUA prin lansarea de exerciții militare și defilarea avioanelor de luptă de origine rusească.

De asemenea, oficialii lui Maduro susțin că au mobilizat "milioane de cetățeni" în miliții de apărare.

Maduro îl invită "respectuos" pe Trump să promoveze pacea

În scrisoarea citată de CNN, Maduro afirmă că pune la dispoziția Statelor Unite "date convingătoare (...) care demonstrează că Venezuela este un teritoriu liber de producția de droguri".

"Vă invit respectuos, domnule președinte, să promovați pacea printr-un dialog constructiv și înțelegere reciprocă în întreaga emisferă", adaugă liderul de la Caracas.

Richard Grenell, fost ambasador al SUA în Germania, s-a întâlnit cu Maduro de mai multe ori în acest an pentru a obține eliberarea cetățenilor americani reținuți în Venezuela, în schimbul a sute de migranți venezueleni pe care Casa Albă îi trimisese anterior în El Salvador.

Săptămâna trecută, Grenell a estimat că SUA și Venezuela "încă pot încă ajunge la o înțelegere" pentru a evita războiul.