Nicușor Dan, către Maia Sandu: „Sprijinul nostru către Republica Moldova nu se oprește”

Nicușor Dan, Maia Sandu, Emmanuel Macron (dreapta), șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și Antonio Costa, președintele Consiliului European. Foto: presidency.ro

România va continua să sprijine Republica Moldova în procesul de aderare la UE, a declarat joi președintele Nicușor Dan, după o discuție avută cu Maia Sandu.

„Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se oprește. Am discutat cu doamna Președinte Maia Sandu și partenerii europeni despre pașii concreți pentru accelerarea procesului de integrare europeană. Locul Republicii Moldova este in marea familie europeană și eforturile României vor continua sustinut în această direcție”, a spus Nicușor Dan într-o postare publicată pe pagina sa de X.

icușor Dan și Maia Sandu au fost prezenți la summitul Comunității Politice Europene, unde pe agendă au fost conflictul din Ucraina și asigurarea securității europene, problema dronelor, dezinformarea și influența rusă, dar și rezultatul alegerilor legislative din Republica Moldova și atacurile hibride care au dus la anularea scrutinului prezidențial în România. De altfel, Nicușor Dan a prezentat, în acest context, raportul procurorului general pe această temă, conform Agerpres.

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a enumerat cu această ocazie diferite modalități prin care Rusia a încercat să interfereze cu procesul democratic – prin dezinformare, dezinformare și tentative de corupție – „pentru a captura Moldova prin intermediul acestor alegeri sau cel puțin pentru a destabiliza țara și... pentru a discredita rezultatele”.

„Sperăm că experiența noastră va încuraja și alte țări, deoarece o democrație mică și fragilă, precum cea moldovenească, a rezistat resurselor mari ale Rusiei. Și dacă Moldova a putut face asta, atunci toată lumea poate face asta ”, a spus Maia Sandu.