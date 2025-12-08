Nicușor Dan, despre noua strategie de securitate a lui Donald Trump care critică UE: "Interesele comune sunt mai importante"

Președintele Nicușor Dan a comentat, într-un interviu pentru Le Monde, noua Strategie de securitate a SUA. Foto: Colaj Profimedia

Președintele Nicușor Dan a comentat, într-un interviu pentru Le Monde, noua Strategie de securitate a SUA, în care Uniunea Europeană este criticată de administrația Trump. Potrivit lui Nicușor Dan, pozițiile critice față de Europa reflectă “diferențe de abordare ideologică”. Pe de altă parte, președintele a subliniat că nici europenii, nici americanii nu își permit să își dorească o divizare, pentru că “interesele noastre comune sunt mai importante”:

“Noua strategie confirmă mai multe direcții deja anticipate: accentuarea atenției strategice a Statelor Unite asupra regiunii Indo-Pacific și așteptarea ca statele europene să-și asume un rol mai substanțial în garantarea securității pe continentul nostru. În ceea ce privește România, luăm foarte în serios angajamentele asumate la Haga [în cadrul summit-ului Organizației Tratatului Atlanticului de Nord din iunie] și dedicăm resurse substanțiale apărării și securității, în deplină conformitate cu responsabilitățile noastre de aliat”.

Nicușor Dan a subliniat că parteneriatul strategic cu SUA reprezintă pentru România “o ancoră fundamentală pentru stabilitatea regională”:

“Este adevărat că documentul conține, de asemenea, poziții critice față de Europa, reflectând uneori diferențe de abordare ideologică. Cu toate acestea, sunt pe deplin convins că parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite rămâne o ancoră fundamentală pentru stabilitatea regională.

Dincolo de diferențele de opinie, trebuie să ne concentrăm pe potențialul considerabil al cooperării dintre UE și Statele Unite. Interesele noastre comune, atât pe continent, cât și dincolo de acesta, sunt mai importante decât ceea ce ne desparte. Circumstanțele dificile de astăzi ne obligă, pe europeni și americani deopotrivă, să imaginăm împreună lumea de mâine și să o facem posibilă împreună. Nu putem oferi concurenților noștri satisfacția de a ne vedea divizați”.

Întrebat dacă e de acord cu afirmațiile făcute de Emmanuel Macron potrivit cărora SUA ar putea "trăda" Ucraina, Nicușor Dan a răspuns:

“Emmanuel Macron nu a spus niciodată asta, cel puțin public. Este legitim ca Statele Unite să dorească pacea, dar pentru a avea pace trebuie să existe voință atât din partea Ucrainei, cât și din partea Rusiei. Până în prezent, nu văd această voință din partea Rusiei”.

Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat într-o convorbire telefonică la care au participat mai mulți lideri europeni, că SUA ar putea să „trădeze” Ucraina pe tema cedării teritoriilor pe care armata rusă nu le-a ocupat, potrivit dezvăluirilor făcute de publicația Der Spiegel.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz ar fi criticat aspru delegația americană. El precizează că Zelenski trebuie să fie „extrem de atent în zilele următoare”. El continuă: „Se joacă, atât cu tine, cât și cu noi”, a spus Merz despre cei doi negociatori americani, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Ce prevede noua Strategie de securitate a SUA

Noua Strategie de securitate națională a președintelui SUA, Donald Trump, pe care Casa Albă a publicat-o în mare taină joi, conține o analiză brutală la adresa Europei, sugerând că aceasta se află într-un declin al civilizației.

Strategia precizează despre obiectivele administrației Trump pentru Europa că este prioritară normalizarea relației cu Rusia și încetarea rapidă a războiului din Ucraina.

Strategia prezentată de administrația Trump mai spune că declinul economic al statelor europene este eclipsat de pierderea civilizației, din cauza politicilor privind migrația și a suprareglementărilor încurajate de politicile UE:

„Problemele mai mari cu care se confruntă Europa includ activitățile Uniunii Europene și ale altor organisme transnaționale care subminează libertatea politică și suveranitatea, politicile de migrație care transformă continentul și creează conflicte, cenzura libertății de exprimare și suprimarea opoziției politice, scăderea ratei natalității și pierderea identităților naționale și a încrederii în sine”.