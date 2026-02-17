Nicuşor Dan le răspunde celor care au contestat existenţa invitaţiei de la Donald Trump: "Există. E o chestiune de agendă"

Nicușor Dan: “Invitația există. E o chestiune de agendă”. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a oferit detalii, marți, despre o posibilă vizită a sa la Washington, într-un interviu pentru Radio România Actualități.

Întrebat când ar urma să aibă loc o astfel de vizită, Nicușor Dan a răspuns: “Invitația există. E o chestiune de agendă”. Deși nu a oferit o perspectivă de timp, președintele a subliniat că vizita sa oficială va avea “ o componentă economică puternică”.

În acest context, Nicușor Dan a vorbit despre proiectul de la Feldioara privind tratarea mineralelor rare.

“Există o sucursală a Nuclearelectirca. Noi avem expertiza de a trata minerale rare. Când se va concretiza un astfel de acord între o companie americană și Nuclearelectrica pentru taratrea unor metale rare va fi foarte interesant pentru România”.

Președintele a subliniat că discuțiile sunt demarate de compania privată americană cu Nuclearelectrica și fabrica de la Feldioara.

De asemenea, Nicușor Dan a mai precizat că reactoarele trei și patru de la Cernavodă este un alt subiect care ar putea fi discutat în eventuala unei vizite.

Întrebat despre prezența militară americană în România și dacă și acest subiect se va afla pe agendă, Nicușor Dan a spus:

“Este tot timpul parte din discuție. În urmă cu câteva luni trupe rotaționale au fost retrase. Dar avem o prezență americană importantă”.

Ce a spus ministrul Energiei despre proiectul de la Feldioara

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a reiterat luni ambiția României de a deveni „jucător global” în industria metalelor rare. El a spus că trebuie să închidem „circuitul integral” de exploatare-export pentru rafinare-import, deoarece România „pierde foarte mult”, dând exemplul cuprului: „Cu doar 300 de milioane de euro putem construi prima rafinărie de cupru din România, care să deservească atât România, cât și statele vecine”, a spus el, la Antena 3 CNN.

„În momentul de față, pot să vă spun că anul trecut, cam în această perioadă, l-am invitat la București pe vicepreședintele Comisiei Europene responsabil de Industrie și Materiale Critice și am cerut ca România să fie inclusă într-un program extrem de amplu al Uniunii Europene, prin care cele 32 de materiale critice de pe teritoriul UE să poată fi extrase, rafinate și folosite în industria europeană.

După negocierile cu el, avem trei proiecte care au ajuns să fie considerate de interes strategic pentru întreaga Uniune Europeană: La Băița, Bihor, 200 de milioane de euro. Al doilea, cuprul din Hunedoara: minereul brut este trimis în Turcia sau alte state asiatice pentru rafinare și apoi adus înapoi pentru producerea de cabluri și alte componente industriale în România. În Gorj, la Baia de Fier avem grafit, din care obținem grafen, folosit pentru baterii, cipuri și microconductori, în cele mai avansate tehnologii existente.

România a obținut în aprilie o victorie importantă pentru aceste trei proiecte, ceea ce înseamnă că suntem deja în avangardă și pregătiți să dezvoltăm întreg lanțul integrat: extracție, rafinare și producție, pentru că rafinarea este cea mai complexă etapă, iar România pierde foarte mult dacă nu o facem aici”, a spus Ivan.