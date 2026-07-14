Nicuşor Dan merge, miercuri, la Kiev, la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est. Preşedintele României a fost invitat de Zelenski

Nicuşor Dan merge, miercuri, la Kiev la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est. Foto: Agerpres

Administraţia prezidenţială a anunţat că Nicușor Dan va participa miercuri, 15 iulie, la Kiev, la cea de a cincea ediție a Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est. Vizita la Kiev are loc ca urmare a invitației adresate de Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

"Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est este un format lansat în 2023, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta este o platformă regională de susținere a Ucrainei și de combatere în comun a efectelor complexe ale războiului și a consecințelor asupra regiunii extinse, care este caracterizată prin interese comune în domeniile securității, economiei, conectivității energetice și de infrastructură, rezilienței și combaterii amenințărilor hibride.

Participarea Președintelui României la acest Summit demonstrează, o dată în plus, solidaritatea României cu Ucraina și susținerea fără echivoc a independenței, suveranității și integrității teritoriale a acestui stat. Cu acest prilej, Președintele Nicușor Dan va reconfirma și angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei și să contribuie la consolidarea securității și rezilienței regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est.

Summitul este important și prin prisma susținerii parcursului european al Ucrainei și al Republicii Moldova, urmând să abordeze, totodată, teme precum conectivitatea regională, securitatea energetică și reziliența", a precizat Administraţia prezidenţială.

Luni şi marţi, Nicuşor Dan a mers la Paris pentru a participa la reuniunea Coaliţiei de Voinţă, precum şi la parada organizată de Ziua Franţei.