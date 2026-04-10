"Au ceva în comun, un IQ scăzut". Ruptură totală de MAGA: Trump îi atacă virulent pe influencerii care l-au criticat pentru război

Donald Trump a intrat în război direct cu influencerii MAGA după ce unele dintre cele mai influente voci s-au întors împotriva sa, acuzându-l că a trădat promisiunile „America First” prin amenințările sale la adresa Iranului. „Ştiu de ce Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens şi Alex Jones (...) consideră că este minunat faptul că Iranul, primul stat care susţine terorismul, deţine arma nucleară”, a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social. „Este pentru că au ceva în comun: au un IQ scăzut. Sunt proşti”, a scris el.

Aceşti patru comentatori conservatori foarte influenţi şi-au afişat public opoziţia faţă de războiul din Iran, văzând în acesta o încălcare a promisiunii izolaţioniste „America First” susţinută de Donald Trump. De asemenea, îl acuză, în diferite grade, că a cedat presiunilor Israelului pentru a declanşa conflictul.

Aceste poziţii reflectă o diviziune crescândă în cadrul bazei republicane. Un sondaj YouGov realizat pentru The Economist în ultimele zile estimează că 22% dintre cei care au votat pentru Donald Trump în 2024 se opun războiului din Iran, faţă de 71% care îl susţin.

Cei patru „au fost toţi daţi afară de la televiziune, şi-au pierdut emisiunile şi nici măcar nu mai sunt invitaţi în platouri pentru că nimeni nu e interesat de ei, sunt nişte nebuni, nişte scandalagii”, a scris Donald Trump pe reţeaua sa de socială, cu majuscule, înainte de a-i ataca pe rând.

„Știu de ce Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens și Alex Jones s-au luptat cu mine toți acești ani, mai ales pentru că li se pare minunat ca Iranul, sponsorul numărul unu al terorismului de stat, să aibă o armă nucleară, pentru că au un lucru în comun: IQ scăzut. Sunt niște oameni proști, ei știu asta, familiile lor știu asta și toată lumea știe asta! Uitați-vă la trecutul lor, uitați-vă la palmaresul lor. Nu au ce le trebuie și nici nu au avut vreodată! Au fost dați afară de la televiziune, și-au pierdut emisiunile și nici măcar nu mai sunt invitați la TV pentru că nimănui nu-i pasă de ei, sunt niște nebuni, scandalagii și sunt gata să spună orice pentru puțină publicitate ieftină și «gratuită». Acum cred că mai obțin câteva «clickuri» pentru că au podcasturi de mâna a treia, dar nimeni nu vorbește despre ei, iar opiniile lor sunt opusul MAGA — altfel eu nu aș fi câștigat alegerile prezidențiale la un scor zdrobitor”, a scris Donald Trump.

„O acuză pe prima-doamnă a Franţei, foarte respectată, că este bărbat, deşi nu este cazul”, a scris Donald Trump, referindu-se la Candace Owens. Preşedintele american a adăugat că „speră” ca Brigitte Macron să „câştige mulţi bani” în procesul de calomnie intentat în faţa unui tribunal american de cuplul prezidenţial francez împotriva lui Candace Owens.

„De fapt, pentru mine, Prima Doamnă a Franței este o femeie mult mai frumoasă decât Candace, de fapt nici nu se compară! Sau falitul Alex Jones, care spune unele dintre cele mai prostești lucruri și și-a pierdut întreaga avere, așa cum merita, pentru atacul său oribil împotriva familiilor victimelor masacrului de la Sandy Hook, susținând în mod ridicol că a fost o farsă. Acești așa-ziși «comentatori» sunt niște LOSERI și așa vor rămâne mereu!”, a mai scris Trump.

De unde a pornit conflictul

Tucker Carlson a publicat luni un monolog de 43 de minute în care a descris retorica lui Trump despre Iran drept una coruptă moral și chiar „malefică”. El și-a exprimat indignarea personală față de mesajul de Paște al lui Trump, în care acesta amenința că va aduce „iadul” asupra Iranului, și i-a îndemnat pe oficialii americani să refuze orice ordin care ar putea duce la moartea civililor, scrie Axios.

Alex Jones, teoreticianul conspirației de extremă dreapta care ani la rând l-a apărat pe Trump, l-a descris pe președinte ca fiind „un risc de demență” care trebuie înlăturat din funcție.

Fosta congresmenă Marjorie Taylor Greene, republicană din Georgia și odinioară una dintre cele mai devotate aliate ale lui Trump în Congres, a descris marți retorica acestuia „rea și nebună” și a cerut îndepărtarea lui prin invocarea celui de-al 25-lea Amendament.

Candace Owens l-a numit pe președinte „un nebun genocidar” și a cerut Congresului și armatei să intervină.

Revolta depășește însă nucleul dur MAGA și ajunge până la pleiada de podcasteri, comedianți și influenceri care au contribuit la promovarea imaginii lui Trump în rândul alegătorilor mai tineri în 2024.

Joe Rogan, titanul podcasturilor care i-a oferit lui Trump poate cea mai importantă susținere electorală din 2024, a spus despre războiul cu Iranul că este „o nebunie, raportat la ceea ce a promis în campanie” și că susținătorii se simt „trădați”.

Theo Von, care l-a avut pe Trump invitat în podcastul său în campania din 2024, a afirmat că Statele Unite și Israelul, nu Iranul, sunt „teroriștii nenorociți”. Tim Dillon a numit promisiunea „America First” a lui Trump drept „cea mai mare escrocherie din istorie”. Sneako și-a exprimat regretul pentru susținerea timpurie acordată lui Trump și a cerut suspendarea acestuia din funcție.

Privind imaginea de ansamblu, îndoielile macină MAGA de mai bine de un an, alimentate în mare măsură de suspiciunea că Trump folosește mișcarea pentru a servi interesele celor puternici, nu ale propriilor susținători.

Matt Walsh, un comentator influent al Daily Wire, a salutat concedierea procurorului general Pam Bondi de săptămâna trecută drept o măsură întârziată, invocând modul „dezastruos” în care administrația a gestionat dosarele Epstein.

Mike Cernovich, unul dintre cei mai populari influenceri MAGA de pe X, a denunțat vehement presupuse tranzacții pe bază de informații privilegiate, declarând în această săptămână că „corupția din interiorul administrației Trump m-a demoralizat într-un mod în care dușmanii mei nu au reușit niciodată”.

Criticile vin aproape exclusiv din rândul elitei de influenceri MAGA.

În rândul alegătorilor republicani, situația e diferită. Aproximativ două treimi dintre republicani continuă să își exprime încrederea în modul în care Trump gestionează dosarul Iranului, chiar dacă încrederea publică generală s-a erodat, potrivit unui nou sondaj WSJ.

Podcastera conservatoare Megyn Kelly, deși a criticat dur decizia lui Trump privind războiul din Iran, a susținut că „Trump ar putea să arunce o bombă nucleară și eu tot aș vota republican, nu democrat.”

„Ceea ce contează cel mai mult pentru poporul american este să aibă un comandant suprem care acționează decisiv pentru a elimina amenințările și pentru a-i menține în siguranță, exact ceea ce a făcut președintele Trump prin operațiunea de succes «Epic Fury»”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle. „Președintele Trump a făcut campanie, cu mândrie, promițând că va împiedica regimul iranian să dezvolte o armă nucleară, iar aceasta este exact realizarea acestei operațiuni nobile. Președintele nu ia asemenea decizii cruciale de securitate națională pe baza unor sondaje volatile de opinie, ci în funcție de interesul suprem al poporului american.”