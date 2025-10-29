Brigitte Macron suferă de o „anxietate profundă” din cauza zvonurilor că ar fi bărbat, dezvăluie fiica ei la tribunal: „Nepoții ei aud”

Preșdintele Franței, Emmanuel Macron, și Prima Doamnă, Brigitte. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Fiica Primei Doamne a Franței, Brigitte Macron, a declarat marți, în fața unei instanțe din Paris, la procesul de defăimare, că mama sa suferă în prezent de o „profundă anxietate” din cauza afirmațiilor false că ea ar fi, de fapt, un bărbat numit Jean-Michel Trogneux, potrivit CNN.

Tiphaine Auzière, în vârstă de 41 de ani, a spus că a considerat important să depună mărturie în procesul în care zece persoane sunt acuzate de hărțuire online la adresa Primei Doamne, în vârstă de 72 de ani, pentru răspândirea unor „comentarii rău intenționate” legate de genul și sexualitatea acesteia, potrivit procurorilor.

„Nu există nicio săptămână în care să nu fie hărțuită, nicio persoană din viața ei personală sau profesională care să nu aducă în discuție aceste acuzații”, a spus Auzière.

Ea a descris cum mama sa trebuie să fie permanent atentă la felul în care se îmbracă sau se comportă, de teamă ca orice imagine cu ea să nu fie „distorsionată” și folosită împotriva sa pe internet. Hărțuirea online i-a afectat grav sănătatea mintală, a adăugat fiica ei, precizând că această „deteriorare” este confirmată de evaluări medicale.

„Ea citește mesajele de pe rețelele sociale care îi sunt arătate, dar nu mai vrea să o facă”, a mai spus Auzière.

„Nepoții ei aud ceea ce se spune”

Cea mai mică dintre cei trei copii ai lui Brigitte Macron, din prima ei căsătorie cu André-Louis Auzière, a spus că atacurile au afectat profund întreaga familie. Mama ei este devastată de faptul că „nepoții ei aud ceea ce se spune” și „nu știe cum să facă să se oprească asta”, a explicat fiica.

Cazul are legătură cu o plângere depusă de avocatul Primei Doamne în august 2024, privind hărțuirea online, care a dus la două valuri de arestări în februarie și martie 2025.

Investigațiile inițiale au identificat mai multe afirmații referitoare la genul și sexualitatea lui Brigitte Macron, precum și descrieri ale diferenței de vârstă dintre ea și președinte drept „pedofilie”, a precizat procurorul. Procesul este programat să dureze două zile, iar verdictul urmează să fie pronunțat ulterior.

Printre cei zece inculpați – opt bărbați și două femei – se numără un ales local, un proprietar de galerie, un specialist IT, un profesor, un administrator de proprietăți și un antreprenor. Toți au vârste între 41 și 60 de ani. CNN, citând filiala sa BFMTV, a relatat detalii despre unul dintre inculpați: Aurélien Poirson-Atlan, un director de publicitate în vârstă de 41 de ani, care folosea pe rețelele sociale pseudonimul „Zoé Sagan”. Contul său de pe X (fost Twitter), suspendat între timp, a făcut obiectul mai multor plângeri și a fost adesea asociat cu teoreticieni ai conspirației.

Soții Macron au intentat proces de defăimare contra conservatoarei de extremă dreapta din SUA Candace Owens

Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă până la doi ani de închisoare.

Procesul are loc la trei luni după ce Emmanuel Macron și soția sa au intentat un proces cu 22 de capete de acuzare pentru defăimare în statul american Delaware, împotriva comentatoarei conservatoare de extremă dreapta Candace Owens, care a susținut că Brigitte Macron ar putea fi bărbat.

Plângerea depusă în Delaware afirmă că Owens a desfășurat „o campanie de defăimare neîncetată, pe parcursul unui an întreg, împotriva familiei Macron”.

În luna martie, comentatoarea a reluat teoria conspirației într-un videoclip de pe YouTube intitulat „Este Prima Doamnă a Franței un bărbat?”, potrivit plângerii. Promovat intens pe rețeaua X, Owens a declarat că teoria ar fi „probabil cel mai mare scandal din istoria politică”.

De atunci, Owens a publicat numeroase videoclipuri despre Brigitte Macron pentru cei aproape 4,5 milioane de abonați ai săi de pe YouTube, inclusiv o serie în mai multe părți intitulată „Becoming Brigitte” („Devenind Brigitte”).