Un trend bizar cucerește TikTok-ul: Ce este „365 de nasturi” și de ce toată lumea vorbește despre el

„365 de nasturi” a explodat pe rețelele sociale: o rezoluție de Anul Nou s-a transformat, fără să vrea, într-un meme viral, care a dat naștere primei expresii-cult a anului 2026. Euronews Culture explică despre ce este vorba.

2026 are deja primul său trend viral pe TikTok: 365 de nasturi.

Nebunia „365 de nasturi” a început după ce o utilizatoare de TikTok, Tamara (@flylikeadove), a postat un clip în care își prezenta strategia de auto-îmbunătățire pentru noul an.

„O să îmi iau 365 de nasturi, câte unul pentru fiecare zi, pentru că vreau să fac mai multe lucruri și pentru că mă sperie trecerea timpului, așa că vreau să fiu mai conștientă de ea”, a spus ea.

Ideea e interesantă și, în același timp, drăguță: un mod fizic de a marca trecerea timpului. Doar că inițiativa ei a stârnit rapid confuzie, iar întrebarea care a apărut peste tot a fost: „Ce sunt, de fapt, 365 de nasturi?”.

Tamara a răspuns simplu: „Unul pentru fiecare zi”. Răspunsul n-a lămurit prea mult lumea. Urma să îi colecționeze? Să îi pună într-un borcan? Să îi poarte? Să îi arunce în oameni?

A revenit cu o explicație: „Doar ca să văd cât de repede trec zilele și să-mi amintesc că timpul trece, că trebuie să mă bucur și să fac cât mai multe lucruri”.

Explicația sinceră și bine intenționată nu i-a mulțumit însă pe toți. Întrebările au continuat, iar Tamara, vizibil iritată, a replicat: „Ideea asta trebuie să aibă sens doar pentru mine, ca să o fac, și nu simt nevoia să o explic nimănui”.

Corect. Doar că această replică a devenit, între timp, un meme viral care a început să trăiască pe cont propriu. Ce a pornit ca un mod de a vizualiza anul care trece și de a fi mai atent la timp s-a transformat, fără intenție, în lecția de viață a lui 2026: fă ce are sens pentru tine, fără să te oprești să dai explicații tuturor.

Toată lumea a intrat în joc

Expresia a devenit rapid un adevărat slogan. Pe 2 ianuarie, Tumblr a declarat 2026 „anul celor 365 de nasturi”, într-o postare pe X.

year of 365 buttons — Tumblr (@tumblr) January 2, 2026

Contul Empire State Building a anunțat că a adoptat motto-ul Tamarei: „nu simt nevoia să explic nimănui”.

Contul oficial de TikTok al echipei Philadelphia Eagles a postat un clip cu o cutie mare plină de nasturi și întrebarea: „Bine, Tamara, și acum ce facem?”.

Chiar și trupa indie bluegrass Karma Creek a urcat pe internet o piesă nouă, „Tamara’s Button Song”, folosind replici din schimburile ei online.

Unii au remarcat și cât de „brat” a fost reacția Tamarei față de comentatorii confuzi, ceea ce a dus la transformarea citatelor ei în imagini care imită coperta albumului de succes al lui Charli XCX - un disc care a surprins perfect spiritul momentului.

Așa că, dacă auzi pe cineva folosind replica Tamarei sau vezi un meme despre „365 de nasturi”, măcar să nu te mai simți complet pierdut.

Poți fie să îmbrățișezi „365 de nasturi” ca pe o filozofie de viață pentru 2026 - ideea că nu totul trebuie să aibă sens pentru toată lumea și că e OK să faci ce te face fericit -, fie să privești cu uimire (sau cu nervii puțin întinși) cât de repede o frază banală precum „nu simt nevoia să explic nimănui” poate cuceri internetul și deveni limbaj comun, reinterpretat la nesfârșit pe rețelele sociale.