Noapte de foc în Ucraina. Rusia a atacat un spital în Herson. Iar oraşul Izium a fost lovit cu bombe ghidate. "Atacul continuă"

2 minute de citit Publicat la 09:37 31 Aug 2026 Modificat la 09:47 31 Aug 2026

Imagine de la un incendiu izbucnit în urma unui atac al Federației Ruse în Ucraina. Sursa foto: Administrația Militară Regională Harkov

Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei în noaptea de duminică spre luni. Drone ruseşti au lovit un spital din centrul orașului Herson, rănind doi membri ai personalului, relatează Ukrainska Pravda. Asupra oraşului Izium au fost lansate bombe ghidate, iar în urma bombardamentului, au fost afectate mai multe case și linii electrice. "Atacul continuă. Respectați regulile de siguranță", a transmis populaţiei luni dimineaţa, Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, într-un comunicat.

Forțele ruse au atacat o unitate medicală din partea centrală a orașului Herson cu o dronă în dimineața zilei de 31 august, rănind doi membri ai personalului, potrivit sursei citate.

"Forțele ruse au atacat cu o dronă incinta unei unități sanitare din zona centrală a orașului, în jurul orei 06:45", a anunţat Administrația Militară a orașului Herson.

Angajaţii răniţi, o femeie, în vârstă de 69 de ani, și un bărbat, de 62 de ani, au suferit comoții cerebrale, leziuni provocate de explozie și traumatisme craniene închise. Ei au fost transportați la spital, unde sunt supuși unor examinări medicale suplimentare.

Într-un atac rusesc care a avut loc în cursul zilei de duminică asupra regiunii Herson au fost răniţi 12 civili au fost răniți.

Jurnaliştii publicaţiei Ukrainska Pravda au mai scris că armata Federaţiei Ruse a atacat orașul Izium, aflat în regiunea Harkov din estul Ucrainei, cu bombe aeriene ghidate în seara zilei de 30 august, rănind o persoană și avariind case, mașini și linii electrice.

"Au fost înregistrate lovituri în mai multe locaţii din partea de vest a orașului. Una dintre lovituri a afectat infrastructura. Peste 10 case și mai multe mașini au fost avariate în urma atacului. La locul unei alte lovituri a izbucnit un incendiu, provocând pagube unei anexe. Au fost avariate și liniile electrice", a precizat Administrația Militară a orașului Izium.

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a transmis luni dimineaţa că atacul rusesc este în desfăşurare şi a recomandat populaţiei să se adăpostească.

"În noaptea de 31 august (începând cu ora 18:00, 30 august), adversarul a atacat cu o rachetă aeriană ghidată Kh-59 din spațiul aerian deasupra apelor Mării Negre, precum și cu 121 de UAV-uri de atac de tip Shahed (majoritatea – reactive), Gerbera și drone-imitații de tip Parodia (...).

Potrivit datelor preliminare, la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât/suprimat 96 de UAV-uri inamice de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri în nordul, sudul, estul și centrul țării, iar racheta aeriană ghidată Kh-59 nu și-a atins ținta.

Au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian ale adversarului în 11 locații, precum și căderi ale celor doborâte (fragmente) în 8 locații. Atacul continuă, în spațiul aerian aflându-se aproximativ zece UAV-uri inamice. Respectați regulile de siguranță!", au menţionat reprezentanţii Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei în comunicatul de azi, publicat pe Facebook.

Ieri, forțele ruse au efectuat 923 de lovituri asupra a 51 de localități din regiunea Zaporojie, ucigând două persoane și rănind trei, potrivit Ukrainska Pravda.