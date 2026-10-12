Nobelul pentru Economie a fost dat anul acesta pentru o descoperire care le-ar fi de folos lui Isărescu și lui Luca Niculescu

2 minute de citit Publicat la 17:04 12 Oct 2026 Modificat la 17:04 12 Oct 2026

Robert E. Hall și Michael Woodford au câștigat Nobelul pentru Economie anul aceasta. Foto: Profimedia Images

Americanii Robert E. Hall și Michael Woodford au câștigat Premiul Nobel pentru Economie pe anul 2026 pentru dezvoltarea unor noi modele economice care ajută guvernele și băncile centrale să își stabilizeze economiile, reducând astfel impactul șocurilor externe, notează CNN.

Premiul a fost decernat luni, la Stockholm, de Academia Regală Suedeză de Științe.

„Laureații ne-au ajutat să atenuăm fluctuațiile economice: perioadele de avânt și cele de recesiune”, a precizat Academia într-un comunicat, adăugând că modelele lor s-au dovedit „extrem de utile în gestionarea recesiunilor economice cu care ne-am confruntat”.

România se află în recesiune tehnică de la finalul anului 2025. Scăderile au început în trimestrele 3 și 4 din 2025 și s-au prelungit în primele luni din 2026. În total, economia a înregistrat scăderi timp de trei trimestre consecutive. Ultimele date oficiale arată că în al doilea trimestru din 2026, PIB-ul a rămas nemodificat, comparativ cu primul trimestru al anului, așadar trendul descrescător nu a fost depășit.

Cine sunt americanii care au câștigat Nobelul pentru Economie

Hall, născut în 1943 la Palo Alto, California, este profesor la Universitatea Stanford. Woodford, născut în 1955 la Chicopee, Massachusetts, este profesor la Universitatea Columbia. Fiecare dintre ei va primi un premiu în valoare de 6 milioane de coroane suedeze, echivalentul a 598.000 de dolari.

„Activitatea lor ne-a oferit o bază teoretică solidă pentru modelele utilizate în prezent de băncile centrale și de guvernele din întreaga lume”, a remarcat John Hassler, președintele Comitetului pentru Premiul în Științe Economice.

„Datorită acestor modele, suntem mai bine pregătiți să facem față șocurilor economice, precum crizele energetice sau schimbările bruște în comportamentul de consum al gospodăriilor”, a adăugat el.

În loc să analizeze doar legăturile dintre variabilele așa-numite „macroeconomice” precum inflația, producția și consumul, Hall și Woodford s-au orientat către „microeconomie” pentru a înțelege modul în care deciziile indivizilor și ale gospodăriilor pot influența economia.

Guvernele și băncile centrale pot influența comportamentele atunci când comunică planurile fiscale și monetare

Un element central al modelelor lor a fost constatarea că gospodăriile și întreprinderile adoptă o perspectivă orientată spre viitor atunci când iau decizii privind economisirea sau stabilirea prețurilor produselor.

Guvernele și băncile centrale pot influența această viziune asupra viitorului prin comunicarea planurilor lor de politică fiscală, respectiv monetară, reușind astfel să „orienteze economia în direcția corectă”, a precizat Academia.

Nobelul pentru Economie, cunoscut oficial drept Premiul Sveriges Riksbank în Științe Economice, nu a fost instituit de Alfred Nobel. Acesta a fost creat de banca centrală a Suediei în 1968 și este decernat în memoria lui Nobel.

Numărul persoanelor care au primit acest premiu a ajuns în prezent la 101. Mai puțin de jumătate dintre premiile acordate începând cu anul 1969 au revenit unui singur laureat.

Premiul pentru Economie încheie seria premiilor Nobel din acest an.