Noi negocieri de pace la Moscova: Witkoff și Kushner discută cu Putin. Între timp, Zelenski anunță o întâlnire trilaterală

Publicat acum 22 minute

O nouă rundă de negocieri de pace a început, joi, la Moscova. Steve Witkoff, trimisul special al președintelui SUA, Donald Trump, a ajuns la Kremlin și s-a întâlnit cu Vladimir Putin. La discuții participă și ginerele lui Trump, Jared Kushner.

Vladimir Putin greets Steve Witkoff, Jared Kushner and Josh Gruenbaum inside the Kremlin tonight in Moscow after Davos and ahead of talks expected in the UAE with the Ukrainians over the weekend.

Video via RIA Novosti pic.twitter.com/IuvZL7lqgA — Christopher Miller (@ChristopherJM) January 22, 2026

Witkoff anunțase miercuri că va merge la Moscova pentru întâlnirea cu Putin, pe care, spune el, rușii au cerut-o. „Cred că e un gest relevant din partea lor”, a afirmat acesta.

Kremlinul precizase deja săptămâna trecută că se pregătește să îi primească la Moscova pe Witkoff și Jared Kushner pentru discuții de pace privind Ucraina, dar că, la acea dată, nu fuseseră stabilite date concrete.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat joi că a ajuns la un acord cu Donald Trump cu privire la garanţiile de securitate pentru menţinerea păcii în Ucraina după o eventuală încetare a conflictului cu Rusia.

„Garanţiile de securitate sunt gata”, a asigurat liderul ucrainean într-o conferinţă de presă organizată în marja Forumului Economic Mondial de la Davos. El a precizat că „documentul trebuie semnat de părţi, de preşedinţi, şi apoi va fi transmis parlamentelor naţionale”.

El a adăugat însă că problema teritoriilor din estul Ucrainei nu a fost încă rezolvată. „Totul se învârte în jurul părţii estice a ţării noastre. Totul se învârte în jurul teritoriilor. Aceasta este problema pe care nu am rezolvat-o încă”, a subliniat el.