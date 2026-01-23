Vladimir Putin vrea să doneze 1 miliard de dolari pentru Consiliul Păcii. Condiția pe care i-a pus-o lui Donald Trump

1 minut de citit Publicat la 10:20 23 Ian 2026 Modificat la 10:20 23 Ian 2026

Trump a dezvăluit joi la Davos controversatul său „Consiliu al Păcii”. Foto: GettyImages

Președintele rus Vladimir Putin a discutat cu trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, și Jared Kushner despre posibilitatea de a dona 1 miliard de dolari pentru Consiliul Păcii, promovat de Donald Trump. Liderul de la Kremlin a pus o condiție esențială pentru acest lucru: unele active rusești să fie deblocate de SUA.

„În timpul schimbului de opinii privind Consiliului Păcii, a fost subliniată disponibilitatea noastră de a direcționa un miliard de dolari către bugetul acestei organizații din activele rusești înghețate de administrația americană anterioară”, a declarat reporterilor consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov.

Restul fondurilor din aceste rezerve, care au fost înghețate în urma invaziei Moscovei în Ucraina în 2022, „ar putea fi direcționat către reconstrucția teritoriilor afectate în timpul operațiunilor de luptă”, a spus Ușakov.

Acest lucru s-ar întâmpla numai după ce „va fi încheiat un tratat de pace între Rusia și Ucraina”, a adăugat el.

Trump a dezvăluit joi la Davos controversatul său „Consiliu al Păcii”. Acesta oferă statelor membre locuri permanente pentru un preț de 1 miliard de dolari. Putin, care a fost invitat să se alăture consiliului, nu și-a asumat încă angajamentul, dar a spus că e dispus să folosească activele rusești blocate în SUA pentru a plăti comisionul.

Niciun aliat european important nu a fost prezent la lansarea Consiliului Păcii

Ministrul de Externe din Marea Britanie, Yvette Cooper, a declarat că Marea Britanie nu va semna încă aderarea la Consiliul Păcii propus de președintele american Donald Trump, din cauza îngrijorărilor legate de posibila participare a liderului rus Vladimir Putin.

Cooper a declarat pentru BBC că Marea Britanie a fost invitată să se alăture consiliului, dar „nu va fi unul dintre semnatari astăzi”, la o ceremonie planificată la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Secretarul de externe a descris consiliul ca fiind un „tratat legal care ridică probleme mult mai ample” decât concentrarea inițială a consiliului pe încheierea războiului Israel-Hamas din Gaza.

Carta propusă de Casa Albă nu menționează teritoriul palestinian și pare a fi concepută pentru a înlocui unele funcții ale Națiunilor Unite.

Țări precum Arabia Saudită, Turcia, Egiptul și Israelul au declarat că vor deveni membri ai consiliului, iar la Davos, președintele Trump a declarat că Putin a acceptat o invitație de a se alătura inițiativei.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că îi retrage invitaţia adresată premierului canadian Mark Carney de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, notează AFP, preluată de Agerpres.