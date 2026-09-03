Noi reguli de viză în UK pentru muncitorii străini. Ce se întâmplă dacă sunt exploatați de angajatori

Dacă un angajat este recunoscut oficial drept victimă a sclaviei moderne, acesta va putea lucra pentru orice alt angajator până la expirarea vizei pe care o are deja. Foto: Getty Images

Îngrijitorii, bucătarii și alți lucrători străini din Marea Britanie care riscă să-și piardă dreptul de ședere dacă pleacă de la un angajator abuziv vor primi mai multă libertate printr-o schimbare a regulilor de imigrație, a anunțat Ministerul britanic de Interne, relatează The Guardian.

Dacă un angajat este recunoscut oficial drept victimă a sclaviei moderne, acesta va putea lucra pentru orice alt angajator până la expirarea vizei pe care o are deja.

Până acum, persoanele venite în Marea Britanie cu viză pentru lucrători calificați aveau dreptul de ședere legat de angajatorul care le sponsoriza viza. Sistemul a fost introdus în 2021, de guvernul conservator condus atunci de Boris Johnson, pentru a acoperi lipsa de forță de muncă apărută după Brexit.

Asta însemna că un lucrător care își pierdea locul de muncă și nu găsea repede un alt angajator dispus să-i sponsorizeze viza risca să fie obligat să plece din Regatul Unit. În plus, cei aflați pe această rută de imigrație nu au, în general, acces la fonduri publice.

Organizațiile care apără drepturile lucrătorilor avertizau de mai mult timp că această dependență de angajator era exploatată de firme fără scrupule. Unii muncitori erau plătiți sub nivelul promis, obligați să lucreze foarte multe ore sau ținuți în contracte fără un număr garantat de ore de muncă.

Victimele sclaviei moderne vor putea pleca de la angajator fără să-și piardă statutul

Începând de joi, legătura dintre statutul de imigrație al unei persoane și angajatorul care îi sponsorizează viza va fi eliminată dacă aceasta primește o decizie oficială prin care este recunoscută drept victimă a sclaviei moderne.

Recunoașterea se face prin National Referral Mechanism, sistemul britanic prin care autoritățile identifică și sprijină victimele sclaviei moderne și ale traficului de persoane.

Heather Grinsted, director adjunct pentru combaterea traficului de persoane și a sclaviei moderne în cadrul Salvation Army, spune că schimbarea este importantă pentru cei care încearcă să scape din astfel de situații.

„Faptul că supraviețuitorii vor putea lucra pentru un alt sponsor până la expirarea vizei este esențial pentru a-i ajuta să-și reconstruiască viața în siguranță și cu demnitate”, a spus ea.

Dr. Dora-Olivia Vicol, directorul Work Rights Centre, consideră că măsura „ar putea schimba radical situația”, dar avertizează că rezultatul va depinde de cât de ușor pot victimele să intre efectiv în sistemul de protecție împotriva sclaviei moderne.

„De aproape trei ani avertizăm Ministerul de Interne că sistemul de sponsorizare instituit după Brexit este o rețetă pentru exploatarea lucrătorilor și le-am cerut oficialilor să scoată vizele oamenilor de sub controlul angajatorilor”, a spus ea.

Peste 6.600 de angajatori și-au pierdut dreptul de a sponsoriza lucrători

Schimbarea vine după ce numărul angajatorilor cărora autoritățile le-au retras licențele de sponsorizare din cauza abuzurilor a ajuns la niveluri record.

Peste 6.600 de sponsori și-au pierdut licențele de când laburiștii au venit la putere. Dintre aceștia, peste 4.400 au fost sancționați numai în anul până în iunie 2026, cu 140% mai mulți decât în anul precedent.

Sclavia modernă poate include condiții abuzive de muncă sau de trai, salarii reținute, înșelăciune, intimidare, amenințări, violență, limitarea libertății de mișcare sau confiscarea pașapoartelor.

Guvernul spune că noile reguli îi vor ajuta în special pe îngrijitori, bucătari, angajați din industria ospitalității și alți oameni care au venit legal și de bună-credință în Marea Britanie, dar au ajuns să fie exploatați. Dacă apar dovezi privind comiterea unor infracțiuni, angajatorii vor fi sesizați poliției.

„Nicio victimă a sclaviei moderne nu ar trebui să fie prinsă într-o relație cu un angajator abuziv din cauza statutului său de imigrație. Aceste schimbări le vor da victimelor libertatea de a pleca din locurile de muncă abuzive și de a-și reconstrui viața”, a declarat ministrul pentru migrație și cetățenie, Jo White.

„În timp ce îi sprijinim pe ei, îi urmărim și pe cei responsabili. Sponsorii care exploatează lucrătorii vor suporta întreaga forță a legii”, a adăugat ea.

Guvernul spune că pregătește și alte schimbări prin noua strategie privind imigrația, astfel încât lucrătorii sponsorizați să poată schimba mai ușor angajatorul și să fie mai bine protejați de exploatare.

În lipsa unor garanții suficiente la nivel național, unele sindicate și consilii locale au introdus deja propriile măsuri. Sindicatul Unison, de exemplu, a lucrat cu angajați din îngrijire și cu autorități locale pentru a crea un document special privind drepturile lucrătorilor migranți din acest sector.

Anul trecut, Marea Britanie a acordat aproximativ 111.000 de vize pentru lucrători calificați, cu 76% mai puține decât la nivelul maxim atins în anul încheiat în decembrie 2023. Scăderea a venit după ce, din iulie 2025, au fost oprite noile cereri depuse din străinătate pentru vize de lucrători în domeniul îngrijirii.