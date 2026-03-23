Nor toxic deasupra Teheranului. Imaginile din satelit arată cum instalațiile petroliere ard zile întregi după bombardamente

Imagini satelitare din Teheran arată că incendiile toxice provocate de bombardamentele israeliene asupra depozitelor de petrol continuau să fie active zile întregi după atacuri, ceea ce accentuează temerile cu privire la sănătatea a milioane de locuitori ai capitalei iraniene, scrie The Guardian.

Nori de fum proveniți din bombardamentele din 7 martie, care au vizat mai multe instalații, au acoperit orașul cu poluanți variind de la funingine și particule de petrol până la dioxid de sulf. La câteva ore după atacuri, o furtună a adus asupra Teheranului o ploaie toxică, încărcată cu petrol.

Publicația The Guardian a stat de vorbă cu locuitori care au povestit că au dureri de cap, iritații ale ochilor și pielii și dificultăți de respirație. Experții avertizează că acestea ar putea fi doar începutul, existând riscuri pe termen lung de boli cardiovasculare, afectare cognitivă, deteriorarea ADN-ului și cancer.

Patru instalații de combustibil din capitală și din împrejurimi au fost lovite, inclusiv depozitul Shahran din nord-vest, care a degajat o coloană groasă de fum în atmosferă. De asemenea, au fost vizate depozitul de petrol Aqdasieh din nord-est, rafinăria din Teheran situată în sud și instalația Shahid Dolati din vest.

Iranul a calificat atacurile drept „ecocid”, termen care descrie acte deliberate de distrugere a mediului.

Imagini satelitare realizate la două zile după atacuri arătau că depozitul Shahran și rafinăria din Teheran încă ardeau.

O altă imagine captată de un satelit al Agenției Spațiale Europene marți, la 10 zile după bombardamente, indica faptul că aceste incendii continuau să mocnească. În același timp, la depozitul Aqdasieh din nord-est erau încă vizibile fum și flăcări.

Înregistrări video publicate pe rețelele sociale pe 8 martie surprind un incendiu violent la situl Aqdasieh.

Locuitorii spun că aerul capitalei este irespirabil de ani de zile, poluarea cronică a Teheranului fiind agravată de utilizarea „mazutului”, un combustibil de calitate scăzută. Însă particulele eliberate în urma exploziilor din această lună sunt de o amploare diferită și s-au depus pe mașini, drumuri și acoperișuri în întreg orașul.

Bombardamentele asupra infrastructurii de combustibil utilizate de civili, într-un oraș dens populat, au șocat opinia publică internațională. Unii locuitori din Teheran, critici ai regimului și care au susținut inițial intervenția militară, spun că atacurile au reprezentat un punct de cotitură. Medicii iranieni au început să distribuie informații despre pericolele ploilor acide, recomandând evitarea expunerii în aer liber, eliminarea hainelor contaminate, utilizarea măștilor N95 și evitarea adăpostirii sub copaci.

O femeie din Teheran a declarat pentru The Guardian că o piscină exterioară folosită ca sursă de apă de urgență a devenit neagră după precipitațiile rezultate în urma atacurilor. Ea a adăugat că străzile au devenit negre și alunecoase.

Akshay Deoras, cercetător la Universitatea din Reading, a explicat că simptomele raportate de locuitori sunt compatibile cu incendiile petroliere, care generează compuși de sulf și azot ce pot forma acizi atunci când se dizolvă în apa de ploaie. Potrivit acestuia, picăturile de ploaie au acționat „ca niște bureți sau magneți mici, colectând tot ce era în aer în timpul căderii, motiv pentru care locuitorii au observat ceea ce este descris drept «ploaie neagră»”.

Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat că atacul riscă „să contamineze alimentele, apa și aerul, pericole care pot avea efecte grave asupra sănătății, în special pentru copii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni preexistente”.

Israelul și-a asumat responsabilitatea pentru bombardarea rezervoarelor de combustibil din Teheran și a publicat pe platforma X o imagine cu unul dintre situri, o rafinărie din sudul orașului. Nu este clar dacă Statele Unite au fost implicate. Întrebat de CNN a doua zi după atacuri, secretarul american al energiei, Chris Wright, a declarat: „Acestea sunt atacuri israeliene, sunt depozite locale de combustibil pentru alimentarea vehiculelor.”

Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) a avertizat că fumul dens provenit din arderea petrolului a fost „inhalat direct de oameni în Iran, inclusiv de copii mici, ceea ce ridică îngrijorări serioase privind efectele pe termen lung asupra sănătății umane și mediului”.

Alte atacuri au provocat, de asemenea, daune majore mediului, cu implicații asupra sănătății populației. Iranul a atacat cel mai mare port și centru de stocare a petrolului din Emiratele Arabe Unite, Fujairah, imaginile satelitare din această săptămână arătând coloane mari de fum deasupra mării. Loviturile americano-israeliene asupra unor nave au dus la scurgeri de petrol în mare, iar un atac israelian de miercuri a vizat o instalație iraniană de producție din cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume.

UNEP a subliniat că experiența altor conflicte arată că „incendiile petroliere de amploare și scurgerile de petrol pot provoca contaminare extinsă a mediului și pot genera riscuri semnificative pentru sănătate din cauza expunerii la fum, particule și emisii toxice”. „Poluarea provenită din incendii necontrolate poate pătrunde, de asemenea, în sol și apă, se poate infiltra în pânza freatică și poate fi absorbită de culturi, contaminând astfel rezervele de hrană”, a transmis organizația.

Andrea Sella, profesor de chimie anorganică la University College London, a declarat că riscurile pe termen lung pentru sănătate „vor depinde în mare măsură de durata și intensitatea expunerii fiecărui individ”. „Există posibilitatea contaminării surselor de apă potabilă”, a adăugat Sella. „Nu există nicio îndoială că fumul provenit din astfel de incendii este extrem de nociv și ne putem aștepta la un impact de durată, manifestat prin afecțiuni respiratorii și alte boli în viitor.”