Norvegia își îndeamnă cetățenii să "șteargă de praf" buncărele din Războiul Rece și să facă provizii de medicamente contra radiațiilor

Ministrul apărării din Oslo, Odd Roger Enoksen, a avertizat cetățenii că un dezastru nuclear ar putea aduce materiale radioactive peste Norvegia „dacă vântul bate în această direcție”.

El a spus că civilii vor primi un preaviz de 72 de ore pentru a-și pregăti buncărele și că „dacă le folosesc pentru depozitare acum trebuie să facă un plan pentru a le goli”.

De asemenea, Enoksen a îndemnat cetățenii să stocheze medicamente contra radiațiilor pentru copii.

Ministrul a spus că avertismentele nu au fost legate de temerile de război nuclear, ci „au legătură cu centralele nucleare din Ucraina și cu accidentele pe care le-am văzut”.

„Ucraina are cea mai mare producție de energie nucleară din Europa și, dacă are loc un accident, ca și în cazul Cernobîlului, toți din Europa de Vest vom fi afectați de asta dacă vântul va bate în această direcție”, a spus el, a raportat The Daily Mail.

Avertizarea vine pe fondul discuțiilor la nivel înalt pentru a reimpune reglementările de construcție din perioada Războiului Rece, făcând buncărele subterane o cerință pentru structurile civile, cum ar fi hoteluri, și pe fondul discuțiilor despre necesitatea îmbunătățirii unor adăposturi subterane.

„Copiii sunt îngrijorați că vom fi în război în Norvegia. Mulți oameni întreabă unde este buncărul meu”, a spus ministrul.

Enoksen a adăugat că autoritățile norvegiene ”nu văd nicio amenințare militară împotriva Norvegiei în acest moment, dar avem un vecin mai imprevizibil în est, pe care trebuie să-l urmărim mai atent”.

Avertismentul vine la câteva zile după ce un înalt oficial ucrainean a acuzat Rusia de acte ”iresponsabile” în jurul Cernobîlului care ar putea trimite radiații în mare parte din Europa și a cerut Consiliului de Securitate al ONU să ia „măsuri imediate”.

Vicepremierul Irina Vereșciuk a spus într-o postare pe Facebook că armata lui Putin „reprezintă o amenințare foarte serioasă nu numai pentru Ucraina, ci și pentru sute de milioane de europeni”.

Ea a acuzat Rusia că folosește „muniție veche”, creând riscul de a deteriora vasul de izolare construit în jurul celui de-al patrulea reactor distrus al stației.

Ea a mai spus că ocuparea de către trupele ruse a unei zone de excludere înseamnă că pompierii nu pot stinge incendiile în zonă,iar asta prezintă un risc suplimentar de dezastru.

Folosirea de arme vechi și prost întreținute crește riscul de detonare „chiar și la încărcare și transport”, a adăugat Vereshchuk, susținând că trupele ruse transportă echipamentul prin Pripyat, la puțin mai puțin de două mile distanță de centrală.

„În continuare se depozitează sute de tone de muniție lângă orașul Cernobîl, care se află și la mică distanță de centrala nucleară”, a spus ea.

Ea a cerut ONU să trimită o misiune pentru a evalua riscurile, spunând că forțele ruse „militarizează” zona de excludere din jurul stației, care este locul celui mai grav accident nuclear civil din lume.

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a vizitat miercuri Zaporizhzhia, o centrală nucleară din sudul Ucrainei, pentru a se întâlni cu oficiali ucraineni și pentru a oferi asistență tehnică.

Rafael Mariano Grossi a spus că AIEA nu este implicată în discuții politice cu rușii, dar a adăugat că agenția „încearcă să fie foarte activă pentru a se asigura că, cât mai curând posibil, situația este rezolvată, iar facilitățile sunt din nou în mâinile ucrainene.'

Ucraina are 15 reactoare nucleare, la patru centrale, dintre care una (Zaporizhzhia) se află sub controlul armatei ruse.

Oamenii Kremlinului dețin și centrala dezafectată de la Cernobîl, iar de marți, opt reactoare funcționau, iar restul au fost oprite pentru întreținere regulată.

Dar miercuri, oficialii militari americani au declarat că forțele ruse au început să se retragă din vechiul site de energie nucleară de la Cernobîl, la nord de Kiev.