Norvegia repatriază 69 de ruși rămași blocați în Arctica, după ce Norvegia a confiscat nava „Professor Molceanov”

<1 minut de citit Publicat la 21:11 08 Sep 2026 Modificat la 21:11 08 Sep 2026

„Professor Molceanov” se află la ancoră în Barentsburg. Foto: Profimedia Images

Norvegia a ajutat 69 de cetățeni ruși să se întoarcă în țara lor, după ce aceștia au rămas blocați în arhipelagul arctic Svalbard, în urma reținerii navei mici de croazieră cu care sosiseră, potrivit Reuters.

Nava de croazieră „Professor Molchanov” a fost sechestrată săptămâna trecută, în urma unei decizii a unei instanțe norvegiene, la solicitarea unei companii ucrainene implicate într-un litigiu juridic cu Rusia.

În urma deciziei, pasagerii și membrii echipajului aflați la bord au rămas blocați în arhipelagul arctic Svalbard.

Moscova a reacționat și a acuzat Norvegia de „piraterie”. De asemenea, Rusia a anunțat că intenționează să conteste decizia în instanță.

Guvernatorul arhipelagului Svalbard a precizat ulterior că cei 69 de cetățenii ruș s-au întors marți, 8 septembrie, în Rusia prin orașul norvegian Kirkenes.

Nava „Professor Molchanov” rămâne însă sechestrată în portul Barentsburg. Măsura a fost dispusă în cadrul unui demers al companiei ucrainene Naftogaz pentru recuperarea unor despăgubiri de miliarde de dolari acordate în urma confiscării de către Rusia a activelor sale din Crimeea.