Noua armă uriașă a Ucrainei care ar putea distruge Podul Crimeei. Cum arată drona TOLOKA

1 minut de citit Publicat la 14:35 21 Sep 2025 Modificat la 14:55 21 Sep 2025

Ucraina a dezvăluit noua sa dronă subacvatică TOLOKA. foto: Statul Major/Telegram

Ucraina a dezvăluit noua sa dronă subacvatică TOLOKA, capabilă să distrugă Podul Crimeei al rușilor, scrie The Kyiv Independent.

Prezentarea a avut loc la expoziția Defense Tech Valley 2025 din Liov, relatează site-ul ucrainean Militarnyi. Proiectul era cunoscut de aproximativ un an, dar abia acum a fost arătat publicului. Drona are trei variante, cu o rază de acțiune de până la 2.000 de kilometri.

Cea mai mică, TLK-150, este gândită pentru misiuni de tip „stealth”, imediat sub suprafața apei. Se folosește de propulsie electrică pentru a evita detectarea și pentru a putea trece prin apărarea rusă, notează Defense Express.

Modelele mai mari sunt TLK-400, cu o rază de 1.200 km și o încărcătură de 500 kg, și TLK-1000, lungă de până la 12 metri, capabilă să transporte 5 tone de explozibil și să lovească ținte la 2.000 km.

❗️ Український підводний дрон-велетень TOLOKA представили у Львові



Його презентацію провели на найбільшому у світі інвестсаміті оборонних технологій Defense Tech Valley 2025, який відбувся 16-17 вересня



Українські інженери показали одразу 3 версії підводного дрона TLK 1000 pic.twitter.com/1a3guBTi5K — Говорить Великий Львів (@TelekanalNTA) September 19, 2025

Statul Major ucrainean a prezentat drona și pe rețelele sociale, anunțând că: „Forțele Armate vor primi în curând mai multe sisteme noi - drone, bărci fără echipaj, roboți de luptă și echipamente de război electronic.”

Președintele Volodimir Zelenski vorbise deja despre TOLOKA la summitul Support Ukraine din februarie, subliniind că poate lovi nave, porturi și obiective strategice rusești.

Prezentarea are loc în contextul în care Kievul se concentrează pe atacuri de precizie asupra infrastructurii ruse.

În iunie, Serviciul de Securitate al Ucrainei a atacat pentru a treia oară Podul Crimeei – un punct vital pentru aprovizionarea trupelor ruse din teritoriile ocupate.

Deși nu se știe exact ce a provocat atunci avariile la pilonii subacvatici, unii experți militari cred că drona TOLOKA ar fi putut fi implicată.

De la începutul războiului, Ucraina și-a dezvoltat rapid flota de drone maritime, folosite deja cu succes pentru a lovi ținte rusești în Marea Neagră.