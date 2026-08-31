Banca NATO, la care România e fondatoare, a strâns doar o mică sumă din cât și-a propus. De ce ezită marile puteri

Noua bancă pentru apărare, la care România e fondatoare, a strâns doar o mică sumă din cât și-a propus. De ce ezită marile puteri. FOTO: Profimedia Images

Noua bancă internațională destinată finanțării industriei de apărare, pentru care și România și-a exprimat sprijinul, a strâns până în august angajamente de aproximativ 5 miliarde de euro, deși își propune să mobilizeze circa 100 de miliarde de euro, scrie Reuters. Proiectul are dificultăți în atragerea marilor economii, precum Germania și Marea Britanie, în timp ce țările participante încearcă să găsească o formulă care să permită băncii să obțină ratingul AAA și să ofere împrumuturi ieftine pentru reînarmare.

România s-a alăturat proiectului DSRB pe 7 iulie 2026, la Summitul NATO de la Ankara, devenind unul dintre cele nouă state fondatoare ale viitoarei bănci.

Președintele României, Nicușor Dan, a informat într-un mesaj pe Facebook cu privire la participarea României la această inițiativă internațională.

„România s-a alăturat azi, la Ankara, aliaților care au semnat Declarația privind intenția comună de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, coordonată de Canada. Noua instituție financiară multilaterală va contribui la consolidarea capacității statelor membre de a finanța investiții în domeniul apărării și securității, prin extinderea accesului la capital, reducerea costurilor de finanțare și sprijinirea dezvoltării capacităților industriale, cu un accent deosebit pe întreprinderile mici și mijlocii. În calitate de membru fondator, România își reafirmă angajamentul de a contribui la dezvoltarea acestui nou instrument de cooperare și este onorată să găzduiască unul dintre birourile regionale ale Băncii”, a scris președintele.

Premierul canadian Mark Carney și-a exprimat sprijinul pentru înființarea unei noi bănci globale pentru apărare, pentru a ajuta statele aliate să își consolideze capacitățile militare. Cu toate acestea, cu doar câteva săptămâni înainte ca potențialele state membre să semneze acordul de constituire, mai multe economii importante nu s-au angajat încă să participe.

Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB) își propune să strângă aproximativ 100 de miliarde de euro (116 miliarde de dolari) și să folosească fondurile pentru a acorda împrumuturi la costuri reduse guvernelor și companiilor contractante pentru proiecte de apărare. Instituția ar urma, de asemenea, să ofere garanții pentru creditorii care finanțează companii mai mici, considerate debitori cu un grad mai ridicat de risc.

Pe lângă Canada, țara în care ar urma să fie înființată banca, Albania, Belgia, Grecia, Letonia, Luxemburg, România, Turcia și Ucraina și-au exprimat sprijinul pentru proiect.

Potrivit a doi oficiali din țările implicate în proiect, DSRB a obținut până în august angajamente de aproximativ 5 miliarde de euro. Banca urmărește să dispună de aproximativ 20 de miliarde de euro capital vărsat și de alte 80 de miliarde de euro pe care să le poată accesa atunci când va fi necesar, a precizat unul dintre oficiali.

Germania, Marea Britanie și alte state membre G7 au refuzat până acum să se alăture proiectului

Situația ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea DSRB de a obține ratingul de credit AAA, esențial pentru a putea atrage finanțare la cele mai mici costuri.

"Pentru a face o impresie bună agențiilor de rating, ar trebui să participe mai multe guverne importante", a declarat William Perraudin, director general al Risk Control, companie de analiză specializată în instituții multilaterale.

Reuters a discutat cu opt persoane familiarizate cu negocierile privind aderarea la bancă. Unele dintre acestea au afirmat că un obstacol pentru potențialii membri este întrebarea dacă DSRB va putea oferi finanțare mai ieftină decât guvernele naționale care beneficiază deja de ratinguri de credit ridicate.

Printre celelalte probleme invocate se numără suma de capital pe care statele ar trebui să o angajeze într-un moment în care finanțele publice sunt deja supuse presiunilor, modul de guvernanță al băncii și suprapunerea cu alte inițiative de finanțare existente.

Canada afirmă că poartă discuții cu numeroase țări înaintea semnării acordului de constituire. Isabelle Hudon, negociatorul principal al Canadei pentru DSRB, a declarat în marja salonului aeronautic de la Farnborough, desfășurat în iulie, că semnarea statutului băncii era planificată pentru toamnă.

"Avansăm rapid, elaborăm actele constitutive și colaborăm atât cu aliații, cât și cu partenerii pentru a forma un grup de state fondatoare", a declarat John Fragos, secretarul de presă al ministrului canadian de Finanțe.

Presiunea pentru reînarmare

La Farnborough, în cadrul unei dezbateri dedicate investițiilor în apărare, fondatorul DSRB, Rob Murray, a declarat că banca ar ajuta statele să își consolideze armatele pentru a face față amenințărilor tot mai mari la adresa securității.

"Avem nevoie de 10 astfel de bănci, sincer", a spus Murray, fost ofițer al armatei britanice și fost șef al NATO pentru inovare.

Țările europene își majorează cheltuielile pentru apărare după ce administrația Trump le-a cerut să preia o parte mai mare din povara financiară a NATO, deși puține state sunt aproape de atingerea celor mai recente obiective ale Alianței.

La începutul acestui an, Carney a pledat pentru formarea unei alianțe a "puterilor de nivel mediu", care să răspundă ceea ce el consideră a fi fragmentarea ordinii mondiale conduse de Statele Unite.

"DSRB se va asigura că Canada și aliații noștri au capacitatea de a face față împreună provocărilor unei lumi mai periculoase și mai divizate", a declarat Carney în iulie.

William Perraudin consideră că DSRB ar putea folosi pârghia financiară, separată de bilanțurile unor state deja îndatorate, pentru a stimula investițiile în apărare. Pentru a deveni însă un actor important, banca ar avea nevoie de sprijinul financiar al mai multor state decât cele care și-au exprimat până acum angajamentul, a spus el.

În timp ce marile economii europene se pot împrumuta deja la costuri reduse, aderarea la DSRB ar permite companiilor lor din industria de apărare să aibă acces la finanțarea oferită de bancă, a explicat Linus Terhorst, analist al institutului de cercetare Royal United Services Institute (RUSI).

Inițiative concurente

Cinci dintre persoanele familiarizate cu negocierile privind aderarea la DSRB au indicat posibilitatea ca banca să se suprapună cu alte mecanisme de finanțare, inclusiv programul SAFE al Uniunii Europene și mecanismul multilateral de apărare propus de Marea Britanie.

Uniunea Europeană a lansat în 2025 programul SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro, destinat finanțării proiectelor de apărare. În paralel, Marea Britanie dezvoltă un mecanism multilateral de apărare (MDM) împreună cu Țările de Jos, Finlanda și Polonia, axat pe achiziții comune.

Un oficial a menționat, de asemenea, preocupările legate de capitalul care ar trebui furnizat inițial de guverne și incertitudinea privind modul în care vor fi selectate proiectele. Două persoane familiarizate cu planurile au declarat că statelor mai mari li s-a cerut să contribuie cu aproximativ 1 miliard de euro.

Murray a declarat pentru Reuters că această sumă ar putea fi plătită în trei ani și că, în timp, statele ar putea recupera o parte din bani sub formă de dividende. El a susținut că DSRB ar oferi o instituție mai permanentă pentru finanțarea apărării decât programul SAFE și că ar putea colabora cu orice mecanism de achiziții.

"Dacă facem acest lucru cum trebuie, creșterea cheltuielilor pentru apărare poate genera tehnologie, fabrici, locuri de muncă pentru persoane calificate, lanțuri de aprovizionare mai puternice și creștere economică, consolidând în același timp descurajarea", a spus Murray.

Canada încearcă să convingă Marea Britanie

Canada speră că Marea Britanie își va reconsidera poziția sub conducerea noului premier Andy Burnham. Ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a descris la Farnborough DSRB drept un "mecanism foarte interesant și inovator". El a spus, de asemenea, că nu consideră că banca de apărare și mecanismul multilateral britanic sunt proiecte concurente.

Marea Britanie refuzase anterior să adere la DSRB, invocând preocupări legate de raportul dintre costuri și beneficii. Potrivit biroului premierului de la Downing Street, Burnham a discutat despre DSRB și despre mecanismul MDM cu Mark Carney în iulie și cu premierul luxemburghez Luc Frieden în timpul unei vizite la Kiev, în august.

"Aderarea Marii Britanii ar exercita presiuni asupra industriei germane pentru ca aceasta să determine guvernul german să se alăture", a declarat Terhorst, de la RUSI.

Un purtător de cuvânt al Ministerului german de Finanțe a declarat că poziția Berlinului cu privire la DSRB nu s-a schimbat din iulie, când Germania a transmis Reuters că a participat la discuțiile privind banca în calitate de observator și că analizează rezultatele acestora. Ministerul japonez de Externe a declarat pentru Reuters că nu a fost luată nicio decizie privind participarea Japoniei.

Organizații reprezentând industria britanică și germană au făcut lobby pe lângă guvernele lor pentru aderarea la proiect. Andrew Kinniburgh, de la Make UK Defence, a avertizat că firmele britanice riscă să fie excluse din proiectele finanțate prin intermediul băncii dacă Marea Britanie rămâne în afara DSRB.

Banca vrea rating AAA

Aproximativ 12 bănci, printre care JPMorgan și Deutsche Bank, au oferit circa 10 milioane de dolari sub formă de finanțare sau servicii pentru contribuirea la înființarea DSRB, potrivit unei persoane familiarizate cu proiectul. Instituțiile financiare ar putea câștiga milioane de dolari din comisioanele pentru intermedierea proiectelor finanțate de DSRB și au susținut inclusiv o reclamă publicată în Financial Times, în care proiectul era descris ca având "caracteristicile unei viitoare instituții financiare multilaterale cu rating AAA".

JPMorgan și Deutsche Bank au refuzat să comenteze.

Isabelle Hudon a declarat la Farnborough că este încrezătoare că DSRB va putea obține ratingul AAA. Murray a subliniat că ratingul unei bănci multilaterale depinde de numeroși factori și poate fi adesea superior ratingului mediu al statelor membre.

Ottawa este pregătită să lanseze banca împreună cu grupul actual de state susținătoare, a declarat o persoană implicată în proiect, urmând ca alte țări să se poată alătura ulterior. O astfel de strategie ar putea contribui la consolidarea ratingului dorit de bancă.

"Bonitatea instituțiilor multilaterale este determinată în principal de sprijinul acordat de acționarii lor principali", a declarat Elisabeth Rudman, șefa departamentului de rating pentru instituții financiare al Morningstar DBRS.