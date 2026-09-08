Noul "coridor al aurului". Cum ajunge aurul rusesc în China prin Hong Kong

1 minut de citit Publicat la 08:35 08 Sep 2026 Modificat la 08:36 08 Sep 2026

O cantitate record de aproximativ 100 de tone de aur în lingouri, din Rusia, a fost livrată către Hong Kong . FOTO: Getty Images

O cantitate record de aproximativ 100 de tone de aur în lingouri, din Rusia, a fost livrată către Hong Kong în primele șapte luni ale anului 2026, scrie Financial Times.

Volumul este de trei ori mai mare decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut și reprezintă un nivel record pentru întreaga perioadă pentru care sunt disponibile statistici, scrie Financial Times.

La începutul lunii august, cantitatea exportată depășise deja totalul înregistrat pe întreg parcursul anului 2025, când Rusia a livrat aproximativ 85 de tone de aur către Hong Kong. Numai în luna iulie, alte 23,1 tone de aur au fost expediate din Rusia către Hong Kong.

Cea mai mare parte a aurului ajuns în Hong Kong este transferată în cele din urmă către China continentală.

Cumpărătorii chinezi aleg frecvent să păstreze aurul în Hong Kong, unde importurile de metale prețioase nu sunt supuse acelorași restricții aplicate în China continentală.

După ce piața londoneză a închis accesul aurului rusesc, furnizorii din Federația Rusă și-au redirecționat exporturile către piețele din est. De la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, aproximativ 35 de miliarde de dolari în aur rusesc au fost deja exportați prin Hong Kong.

În același timp, Banca Centrală a Rusiei a devenit, la rândul său, un important vânzător de aur în acest an. În primele șapte luni, instituția a vândut aproximativ 50 de tone de aur din rezervele sale, în încercarea de a finanța deficitul bugetar, care se adâncește pe fondul cheltuielilor militare ridicate.

Potrivit Fondului Monetar Internațional (FMI), aceasta este cea mai mare vânzare de aur efectuată de Banca Centrală a Rusiei de la intrarea în incapacitate de plată a țării, în 1998.