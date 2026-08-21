Rezerva de aur a Băncii Centrale a Rusiei, în picaj. Într-un an, rușii au vândut 50 de tone, cam cât jumătate din rezerva totală a BNR

Nivelul reducerii rezervelor de aur este aproape fără precedent, în istoria modernă a Rusiei. Foto: Getty Images

Rezerva de aur a Băncii Rusiei este în continuă scădere. Banca centrală continuă să vândă aur din această rezervă, ceea ce a făcut ca, până la 1 august 2026, rezerva să scadă la 73,2 milioane de uncii de aur, adică echivalentul a circa 2.300 de tone: cel mai mic nivel înregistrat din ianuarie 2020 și până în prezent, informează Bloomberg.

Din 2025, rezerva de aur a scăzut cu circa 50 de tone, conform datelor publicate de banca centrală rusă. Valoarea totală a rezervei de aur a ajuns în prezent la 33,7 miliarde de dolari.

Comparativ, rezerva de aur a BNR e estimată la circa 103 de tone.

Scăderea stocurilor a început după o lungă perioadă de creștere aproape continuă. Banca Rusiei a fost cel mai mare cumpărător de aur de stat din lume, dar la începutul anului 2020 a suspendat achizițiile.

Potrivit Băncii Centrale, la începutul anului 2025, volumul de aur din rezervele internaționale a ajuns la 75 de milioane de uncii de aur. În 2025, indicatorul a rămas aproape neschimbat, dar în 2026 a început să scadă constant: la 1 ianuarie existau 74,8 milioane de uncii în rezerve, la 1 februarie — 74,5 milioane, la 1 martie — 74,3 milioane, la 1 aprilie — 74,1 milioane, la 1 mai — 73,9 milioane, la 1 iunie — 73,7 milioane, la 1 iulie — 73,4 milioane uncii, iar la 1 august — 73,2 milioane de uncii, informează The Moscow Times.

Reducerea se datorează operațiunilor Băncii Rusiei pe piața internă, care reflectă tranzacțiile Ministerului Finanțelor cu fondurile Fondului Național al Bunăstării și de Asistență Socială.

La începutul lui 2027, guvernul rus a vândut aur inclusiv din rezerva de aur a acestui Fondul Național de Bunăstare al Ministerului de Finanțe- pentru al treilea an consecutiv, pentru acoperirea cheltuielile bugetare și finanțarea războiului din Ucraina și a băncilor de stat. Astfel, în perioada 2022-2025, rezerva de aur din acest fond a scăzut cu 71%, conform datelor publicate de Ministerul rus de Finanțe.

La 1 ianuarie 2026, 160,2 tone de aur se mai aflau în acest în fond, comparativ cu 554,9 tone în mai 2022.

„Când veniturile din petrol și gaze sunt sub nivelul prevăzut de regula bugetară sau fondurile fondului sunt folosite pentru investiții în interiorul țării, Banca Rusiei desfășoară operațiuni de contraofertă cu active de rezervă lichidă. În același timp, Banca Centrală de aici îndeplinește partea tehnică a mecanismului și nu ia o decizie separată de a închide deficitul bugetar prin vânzarea aurului”, a explicat analistul Freedom Global, Vladimir Chernov.

Aurul s-a dovedit a fi unul dintre cele mai convenabile active pentru astfel de tranzacții. Majoritatea este depozitată în Rusia și rămâne disponibilă pentru Banca Rusiei. În același timp, capacitatea de a folosi o parte din rezervele valutare este limitată, după înghețarea a aproximativ 300 de miliarde de dolari din active rusești în străinătate.

Nivelul reducerii rezervelor de aur este aproape fără precedent, în istoria modernă a Rusiei. Potrivit Consiliului Mondial al Aurului, Banca Centrală a Rusiei a înregistrat o scădere comparabilă a rezervelor în 2002.