Noul front al confruntării Occident-China. Țările G7 încearcă să oprească regimul de la Beijing din a pune monopol pe pământurile rare

Pământurile rare sunt un grup de 17 metale care includ 15 lantanide, plus scandiu și ytriu. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Aliații occidentali se grăbesc să elaboreze un răspuns comun al G7 după ce China și-a consolidat controlul asupra mineralelor rare esențiale pentru industriile verzi și de apărare. Regatul Unit, Canada și Uniunea Europeană analizează un răspuns coordonat la nivelul G7 la extinderea controalelor la export impuse de China asupra mineralelor critice, într-o reuniune-cheie programată la sfârșitul acestei luni, relatează Politico, sâmbătă.

Canada se pregătește să găzduiască miniștrii G7 la Toronto, la sfârșitul lui octombrie, iar aliații încearcă să accelereze eforturile de diversificare pentru a reduce dependența de dominația Chinei în sectorul pământurilor rare.

Totul are loc după ce regimul de la Beijing a anunțat, săptămâna trecută, noi restricții privind accesul străinilor la magneți din pământuri rare și la metalele și aliajele rafinate necesare pentru fabricarea acestora, invocând motive de securitate națională.

Măsura a stârnit imediat îngrijorare în rândul Uniunii Europene și al aliaților G7 cu privire la securitatea lanțurilor de aprovizionare pentru sectoare importante - de la vehicule electrice și turbine eoliene până la avioane de luptă F-35 și nave militare. China exploatează aproximativ 60% și procesează aproximativ 90% din metalele rare ale lumii.

„Miniștrii G7 își unesc forțele, se concentrează și încearcă să facă cât mai mulți pași concreți pentru a crea alternative la mineralele critice care au fost supuse restricțiilor de export”, a declarat, pentru Politico, ministrul canadian al energiei și resurselor naturale, Tim Hodgson, joi, la finalul unei vizite de trei zile la Londra.

„Am avut o întâlnire cu trimișii G7 pentru minerale critice în timp ce eram aici, toți lucrând la dezvoltarea unei abordări coordonate și multilaterale pentru a gestiona noile restricții”, a adăugat Hodgson. „Lucrăm la aceste măsuri în prezent și sperăm să avem anunțuri până la reuniunea miniștrilor de la Toronto, la sfârșitul lunii”.

Potrivit unui oficial european informat despre discuțiile G7, canadienii lucrează la un document de măsuri care să accelereze stocarea, activarea parteneriatelor pentru minerale critice și extinderea activităților miniere într-o abordare mai concertată.

Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, a cerut, săptămâna aceasta, un răspuns comun al G7. Sefcovic urmează să discute problema cu ministrul chinez al comerțului, Wang Wentao, la începutul săptămânii viitoare.

Comisia Europeană caută să promoveze măsuri coordonate împotriva restricțiilor Chinei, au declarat pentru doi oficiali anonimi ai executivului european. Unul dintre ei a spus că executivul UE va lansa, săptămâna viitoare, un studiu privind impactul noilor interdicții asupra industriei europene.

„Este o formă de coerciție. Trebuie să vedem cum vom răspunde”, a spus celălalt oficial european.

Riscul codependenței

Restricțiile impuse de China au declanșat o amenințare escalatorie din partea președintelui american, Donald Trump, care a avertizat că ar putea aplica tarife de 100% asupra importurilor din China. Deși guvernul american a redus, ulterior, tonul confruntării, oficiali americani de rang înalt trag acum concluziile blocajului impus de China asupra mineralelor critice.

„Acțiunile Chinei au demonstrat din nou riscul de a depinde de ea — de pământuri rare și, de fapt, de orice altceva”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent. „Dacă China vrea să fie un partener nesigur pentru lume, atunci lumea va trebui să se decupleze. Lumea nu dorește această decuplare”.

Hodgson și ministra canadiană a mediului, Julie Dabrusin, îi vor găzdui pe omologii lor din principalele economii ale lumii — SUA, Japonia, Italia, Germania, Regatul Unit și Franța — la Toronto, între 30 și 31 octombrie.

Noile restricții ale Chinei reprezintă „o intensificare” a măsurilor asupra mineralelor critice anunțate în acest an, a spus Hodgson. Aliații din G7, a adăugat el, lucrează la „o serie de contracte concrete” cu firme private, pe care speră să le anunțe la reuniunea de la Toronto.

G7 încurajează companiile internaționale și alte state să utilizeze instrumente financiare pentru a spori aprovizionarea globală cu minerale critice. „Aceasta ar include acorduri de stocare, acorduri de preluare a producției și, posibil, contracte de diferență pentru mineralele critice”, a explicat Hodgson.

Canada lucrează la punerea în aplicare a acestor măsuri „în termeni concreți”. „Canada este un potențial furnizor pentru multe dintre aceste minerale.”

Lanțurile de aprovizionare devin un front geopolitic

Asigurarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice joacă un rol tot mai important în geopolitică, pe măsură ce China închide robinetul livrărilor. Regatul Unit a reluat, în octombrie, negocierile comerciale cu Groenlanda, promițând să obțină minerale critice. Iar săptămâna trecută, la Mumbai, prim-ministrul britanic, Keir Starmer, și omologul său indian, Narendra Modi, au convenit să colaboreze în domeniul procesării și cercetării pentru „consolidarea și diversificarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice”.

În timpul vizitei sale la Londra, Hodgson s-a întâlnit cu ministrul britanic al energiei, Ed Miliband, și cu trimisul pentru minerale critice al Regatului Unit, ministrul industriei, Chris McDonald.

„Credem că multilateralismul este modul corect de a contracara activitățile economice non-de-piață ale anumitor state”, a declarat Hodgson, pledând pentru cooperare internațională în fața acțiunilor Chinei.

„Nu credem că folosirea comerțului ca instrument de manipulare de stat este în interesul cuiva”.