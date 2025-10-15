Scott Bessent, secretarul Trezoreriei din SUA, acuză China: "Încearcă să-i tragă pe toţi ceilalţi în jos împreună cu ea"

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, citește un mesaj primit pe telefon. Foto: Profimedia Images

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a acuzat China că încearcă să slăbească economia globală prin impunerea de controale la exportul de resurse vitale pentru tehnologie, potrivit CNBC.

Într-un interviu acordat Financial Times, Bessent a declarat că acțiunile privind pământurile și mineralele rare reprezintă o încercare a Chinei „de a-i trage pe toți ceilalți după ei”.

„Dacă vor să încetinească economia globală, vor fi cei mai afectați”, a spus el.

Acțiunea Chinei vine chiar înainte de o întâlnire programată între președintele Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping.

Într-un anunț din 9 octombrie, Beijingul a declarat că nu va permite exportul de materiale din pământuri rare pentru uz militar, fiind prima dată când vizează această utilizare specifică. SUA folosește magneți din pământuri rare pentru multe dintre cele mai importante sisteme de arme ale sale, cum ar fi avionul de război F-35, rachetele Tomahawk și bombele inteligente.

China ar fi în recesiune

Trump a răspuns cu tarife de 100% pentru bunurile chinezești începând cu 1 noiembrie și a amenințat că va anula întâlnirea cu Xi. Piețele au fost volatile de când disputa s-a escaladat, mediile acțiunilor de pe Wall Street scăzând brusc la începutul zilei de marți.

„Se află în mijlocul unei recesiuni/depresiuni și încearcă să iasă din ea prin export. Problema este că își exacerbează poziția în lume”, a declarat Bessent pentru FT.

China controlează materiile prime de care depinde industria militară

Reprezentanții industriei europene de apărare și analiștii atrag atenția că noile restricții impuse de China scot în evidență nevoia urgentă a Uniunii Europene de a-și reduce dependența de materiile prime critice, chiar dacă Bruxelles-ul încearcă deja să-și diversifice sursele și să crească producția internă prin Legea privind materiile prime critice.

China a anunțat noi măsuri de control al exporturilor, iar acestea provoacă îngrijorare majoră în rândul industriei de apărare europene. De la 1 decembrie, companiile care au orice fel de legături cu armatele străine vor fi supuse unor restricții severe la obținerea licențelor de export.

În plus, Beijingul a precizat că orice solicitare de utilizare a pământurilor rare în scopuri militare va fi automat respinsă. În practică, asta înseamnă că această țară vrea să împiedice ca pământurile sale rare și tehnologiile derivate să ajungă, direct sau indirect, în industriile de apărare străine.