Noul jucător-cheie în cursa globală pentru pământuri rare: Arabia Saudită afirmă că deține rezerve minerale de 2,5 trilioane de dolari

Carieră, în Arabia Saudită. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Mineralele au revenit în prim-planul actualității, după ce președintele Donald Trump a anunțat miercuri că a ajuns la un acord privind un posibil aranjament legat de Groenlanda, care ar include drepturi asupra mineralelor rare.

Mineralele critice și pământurile rare stau la baza tehnologiilor care susțin tranziția către energie curată, inteligența artificială și echipamentele militare avansate, printre altele, iar producția acestora este dominată de China. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, China controlează peste 90% din producția globală de pământuri rare rafinate și peste 60% din extracția mondială de pământuri rare.

Vorbind pentru CNN săptămâna trecută, la Future Minerals Forum din Riad, Abigail Hunter, director executiv al Minerals Center din cadrul SAFE (Securing America’s Future Energy), o organizație neguvernamentală, a descris China drept „cu ani-lumină înaintea” Statelor Unite, „datorită deceniilor de investiții strategice, proiectelor susținute de stat, coordonării cu sectorul privat și investițiilor internaționale”.

Între timp, Arabia Saudită își dezvoltă rapid sectorul minier, pentru a-și reduce dependența economică de petrol și, potrivit analiștilor, pentru a-și spori influența geopolitică, transmite CNN.

Ce minerale și metale rare deține Arabia Saudită

Arabia Saudită susține că dispune de rezerve minerale în valoare de 2,5 trilioane de dolari. Acestea includ aur, zinc, cupru și litiu, dar și zăcăminte de pământuri rare, precum disprosiu, terbiu, neodim și praseodim, utilizate în totul, de la mașini electrice și turbine eoliene până la sisteme de calcul de mare viteză.

Bugetul Arabiei Saudite pentru explorarea minieră a crescut cu 595% între 2021 și 2025, potrivit S&P Global (deși rămâne modest în comparație cu state cu tradiție minieră precum Canada și Australia). De asemenea, ritmul de acordare a licențelor pentru noi situri miniere, destinate companiilor locale și internaționale, s-a accelerat.

„Mineritul este un joc pe termen foarte lung”

Însă explorarea este un lucru, iar obținerea produsului final este cu totul altceva. „Realitatea este că mineritul este un joc pe termen foarte lung”, a spus Hunter. „Este nevoie de trei până la cinci ani pentru a construi o uzină de procesare. În unele jurisdicții, poate dura până la 29 de ani.”

Statul saudit reduce birocrația, scade taxele pentru investițiile în minerit și intenționează să cheltuiască sume considerabile pentru a recupera decalajul față de jucătorii consacrați.

La Future Minerals Forum, compania minieră de stat Maaden a anunțat că va investi 110 miliarde de dolari în metale și minerit în următorul deceniu, inclusiv prin parteneriate internaționale și atragerea de specialiști din industrie. „Suntem suficient de modești ca să realizăm că nu putem face asta singuri”, a declarat directorul general al Maaden, Bob Wilt.

Planul „Vision 2030” al Arabiei Saudite identifică mineritul drept un pilon esențial

Valoarea resurselor minerale ale Arabiei Saudite este încă mică în comparație cu cea a petrolului (regatul deține a doua cea mai mare rezervă dovedită de petrol din lume), însă există și alte motive pentru care țara investește masiv în acest sector.

Planul „Vision 2030” al Arabiei Saudite urmărește diversificarea economiei și identifică mineritul drept un pilon esențial. Strategia nu se limitează doar la extracție, ci include și dezvoltarea lanțului de aprovizionare pentru industriile interne — de exemplu, stabilirea unor obiective ambițioase pentru producția de vehicule electrice.

Experții afirmă că infrastructura în expansiune a regatului ar putea poziționa Arabia Saudită ca un hub regional pentru rafinarea mineralelor critice extrase din alte țări.

„Privind către Sudul Global și parteneriatele cu țările africane…din punct de vedere logistic, are mult sens să putem procesa mai multe minerale aici”, a spus Hunter.

Ambițiile Arabiei Saudite au atras interesul Statelor Unite. În trecut, după ce extrăgea propriile pământuri rare grele, SUA trimitea materialele în China pentru rafinare. Anul trecut, China a înăsprit controalele asupra exporturilor de pământuri rare grele, multe dintre acestea având aplicații militare.

Arabia Saudită va investi până la 1 trilion de dolari în infrastructura, tehnologia și industria americană

În noiembrie anul trecut, în timpul unei vizite de stat la Washington, Arabia Saudită a anunțat că va investi până la aproape 1 trilion de dolari în infrastructura, tehnologia și industria americană. O parte a acestui acord includea o colaborare bilaterală în domeniul mineralelor. Compania americană MP Materials (susținută de Pentagon) a anunțat un parteneriat cu Maaden și Departamentul Apărării al SUA pentru construirea unei noi rafinării în Arabia Saudită, care va fi deținută în proporție de 49% de MP Materials și Departamentul Apărării.

Melissa Sanderson, co-președintă a Critical Minerals Institute, un think tank, a declarat că cel mai mare atu al Arabiei Saudite ca hub de procesare este „disponibilitatea fiabilă a energiei”, alături de expertiza companiei energetice de stat Aramco, care ar putea dezvolta metode de rafinare îmbunătățite, „putând chiar să înlocuiască China ca procesator mai ieftin și mai prietenos cu mediul”, a speculat aceasta.

Arabia Saudită s-a opus unui proiect ONU pentru limitarea impactului de mediu al mineritului

Credențialele de mediu ale regatului rămân însă de văzut. Arabia Saudită s-a numărat printre țările bogate în resurse care, la recenta Adunare a ONU pentru Mediu, s-au opus unei părți a unui proiect de tratat ce urmărea o mai mare transparență a lanțurilor de aprovizionare și limitarea impactului de mediu al mineritului.

Sanderson a avertizat că tranziția către statutul de hub minier nu va fi lipsită de provocări. Instabilitatea din Orientul Mijlociu rămâne un factor de risc, la fel ca relațiile diplomatice complexe dintre Arabia Saudită și unele state africane bogate în resurse minerale. Totuși, regatul ar putea apela și la țări din Asia Centrală, care dețin propriile zăcăminte și cu care Aramco are relații de lungă durată.

„În multe privințe, transformările economice aflate în desfășurare (în Arabia Saudită) sunt concepute mai degrabă pentru a ridica statutul politic al țării… pentru a o transforma într-un jucător esențial — un punct de pivot, dacă vreți — într-un scenariu geopolitic”, a spus Sanderson.

„Nu este un joc al câștigului imediat”, a adăugat ea. „Este o strategie de putere pe termen lung, de influență pe termen lung și de beneficii pe termen lung.”