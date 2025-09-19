Noul pachet de sancțiuni impus de UE pentru Rusia. Interdicție totală a tranzacțiilor pentru băncile și instituțiile financiare rusești

Comisia Europeană analizează cel de-al 19-leapachet de sancțiuni pentru Rusia. Foto cu caracter ilustrativ: Sursa: Getty Images

Comisia Europeană a propus vineri al 19-lea pachet de sancțiuni pentru Federația Rusă, doar că sancțiunile respective trebuie discutate și aprobate de toate statele membre, iar Slovacia și Ungaria sunt recunoscute pentru faptul că au blocat sau au tergiversat anumite măsuri punitive care au vizat Moscova.

Mai mult decât atât, baza juridică a unor măsuri individuale din pachet, precum împrumuturile pentru reparații, nu a fost clarificată. Și la acest capitol se impune unanimitate , însă acest lucru urmează să fie confirmat în timp util, notează publicația britanică The Guardian.

Aceeași sursă menționează că va exista un proces de negociere și de implementare a propunerilor respective, iar forma finală urmează să fie discutată. „Orice sursă de venit pentru Kremlin, care îi permite să își continue agresiunea, este o țintă pentru sancțiunile UE”, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

Interdicție toatlă pentru băncile și instituțiile financiare rusești

Interdicția totală a tranzacțiilor pentru băncile și instituțiile financiare rusești, inclusiv cele care operează în țări terțe, reprezintă una dintre sancțiunile propuse de Ursula von der Leyen. De asemenea, pachetul de sancțiuni propus de Comisia Europeană pentru Rusia vizează și marii operatori economici implicați în eludarea sancțiunilor, generarea de venituri și sprijinirea industriei militare ruse, precum și sistemul rusesc de carduri de credit și sistemul de plăți rapide.

O altă măsură care se regăsește în pachetul de sancțiuni propus de Comisia Europeană pentru Federația Rusă constă în aplicarea unei interdicții pentru investițiile în Zonele Economice Speciale din Rusia, legate de război. Totodată, sunt vizate și entitățile chineze care susțin industria militară a Moscovei.

Nu în ultimul rând, Uniunea Europeană are în vizor și exporturile de energie ale Federației Ruse. Cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni prevede, pe lângă măsurile enumerate, și „interzicerea totală a importurilor de GNL rusesc până la 1 ianuarie 2027”, precum și „eliminarea ultimelor excepții pentru Rosneft și Gazprom Neft.”

„Aceste noi sancțiuni vor restrânge și mai mult accesul Rusiei la tehnologii precum inteligența artificială și datele geospațiale, precum și la resurse critice care alimentează producția de arme. Aceasta include resurse provenite de la furnizori străini, inclusiv din China și India”, a mai spus Kaja Kallas.

Sancțiuni și pentru persoanele implicat în răpirea și îndoctrinarea copiilor ucraineni

De asemenea, Uniunea Europeană are în vizor și sancționarea „persoanelor implicate în răpirea și îndoctrinarea copiilor ucraineni.” „Europa vrea pace pentru Ucraina”, a adăugat șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

Totuși, mașinăria de război a Rusiei funcționează fără a ține cont de eforturile diplomatice. Moscova și-a intensificat agresiunea în Ucraina până la încălcarea granițelor Uniunii Europene. „Privarea Moscovei de mijloacele de a purta război este esențială pentru a pune capăt acestui război și pentru a proteja securitatea continentului nostru.

Mesajul nostru este clar: Vom intensifica presiunea asupra Rusiei cu sancțiuni din ce în ce mai dure, combinate cu sprijin militar pentru Ucraina, până când Rusia va accepta o pace autentică, justă și durabilă. Vrem să lovim acolo unde Rusia își obține banii. Niciun sector nu este exclus”, a adăugat Kaja Kallas.

Importurile de GNL din Rusia sunt de asemenea vizate. UE vrea să devanseze eliminarea treptată a acestor importuri până în 2027, o măsură care cel mai probabil va fi contestată de Ungaria și Slovacia și, posibil, și de alte state care depind de gazele rusești.