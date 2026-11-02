Noul președinte al Germaniei va fi o femeie "centristă". Cancelarul Merz și-a anunțat decizia

1 minut de citit Publicat la 22:23 02 Noi 2026 Modificat la 22:23 02 Noi 2026

Friedrich Merz a anunțat că următorul președinte al Germaniei va fi o femeie. Foto: Getty Images

Cancelarul Friedrich Merz a decis să susțină o femeie în funcția de președinte al Germaniei, relatează luni Agerpres, care citează AFP și EFE. Funcția prezidențială în Germania este în principal onorifică și până în prezent a fost deținută numai de bărbați.

"Decizia mea este luată, (noul președinte) trebuie să fie o femeie", a spus Merz la o întâlnire cu ușile închise în cadrul formațiunii sale, Uniunea Creștin-Democrată (CDU).

"Voi propune partidului (...) o candidată centristă", a adăugat el, fără a avansa niciun nume, conform unor surse din CDU.

Actualul președinte al Germaniei este, din 2017, social-democratul Frank-Walter Steinmeier.

Cum este ales președintele Germaniei

Președintele german este ales de o adunare alcătuită din aproximativ 1.260 de membri, majoritatea fiind parlamentari din ambele camere legislative (Bundestag și Bundesrat), precum și reprezentanți ai societății civile. Următoarele alegeri pentru alegerea președintelui vor avea loc pe 30 ianuarie.

CDU este cel mai mare partid din respectiva adunare. Prin asocierea cu formațiunea bavareză Uniunea Creștin-Socială (CSU) și cu Partidul Social-Democrat (SPD) - cu care CDU formează actuala coaliție de guvernare - s-ar forma ușor o majoritate.

Printre femeile menționate în cadrul CDU ca potențiale candidate pentru funcția de președinte al Germaniei se numără șefa Bundestagului, Julia Klockner, deținătoarea portofoliului Educației, Karin Prien, fosta președintă a partidului și fost ministru al Apărării, Annegret Kramp-Karrenbauer, și președinta grupului parlamentar CDU din landul Hessa, Ines Claus.

Ilse Aigner, președinta Parlamentului landului Bavaria, a fost, la rândul său, cotată cu șanse bune într-o analiză a postului Deutsche Welle. Aigner este membră a celui mai mic partid din coaliția de guvernare, CSU, și este considerată o personalitate capabilă să împace tabere diferite.