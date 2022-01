Novak Djokovic a părăsit Australia. Visul de a câștiga cel de al 21-lea trofeu de Grand Slam s-a spulberat

Numărul 1 mondial în tenis a pierdut lupta cu autoritățile australiene. Viza sa a fost anulată, iar acesta a fost nevoit să părăsească țara.

Sportivul a fost fotografiat pe aeroportul din Melbourne, inainte să se îmbarce în avionul spre Dubai, urmând să urce de acolo la bordul altei aeronave cu destinația Europa.

JUST IN | Novak Djokovic under AFP escort in the lounge at Melbourne Airport ahead of his flight back to Europe via Dubai next hour. #AusOpen pic.twitter.com/Mb47tW76VC