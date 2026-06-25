„Nu a existat niciun acord”. Marco Rubio spune că Trump nu a încheiat nicio înțelegere cu Putin în Alaska pentru o pace în Ucraina

Rubio spune că Trump nu a încheiat nicio înțelegere cu Putin în Alaska. Sursa foto: Getty Images

Acordurile dintre Vladimir Putin și Donald Trump la Anchorage, anunţate în repetate rânduri de oficiali ruși, nu au existat niciodată, a declarat joi secretarul Departamentului de Stat al SUA, Marco Rubio. În august anul trecut, în Alaska, unde președintele rus s-a întâlnit față în față cu Trump pentru prima dată de la războiul cu Ucraina, a spus Rubio, s-au făcut doar „propuneri”, notează Moscow Times. Potrivit Bloomberg, Putin a presupus că Trump va fi de acord cu predarea completă de către Ucraina a Donbasului, inclusiv a regiunii Donețk, din care armata rusă controlează încă doar 80%.

"Nu a existat niciun acord în Alaska. A existat doar o propunere, dar nu s-a ajuns la niciun acord”, a declarat el. Rubio a adăugat că administrația americană este gata să își asume un rol constructiv în rezolvarea conflictului din Ucraina, dacă va fi nevoie, ceea ce, a spus el, este exact ceea ce Trump a făcut în ultimul an și jumătate.

Potrivit Bloomberg, Putin a presupus că Trump va fi de acord cu predarea completă de către Ucraina a Donbasului, inclusiv a regiunii Donețk, din care armata rusă controlează încă doar 80%.

Conform unor surse din The Washington Post, la Anchorage, Putin a cerut transferul tuturor celor patru regiuni ucrainene pe care Kremlinul le-a anexat în 2022 sub controlul rusesc, atenuându-și ulterior cererile și chiar exprimându-și, se pare, disponibilitatea de a renunța la părți din Zaporijia și Herson.

Putin spunea că e pregătit pentru un schimb de teritorii

La tradiționala reuniune anuală din decembrie 2025, Putin le-a spus oligarhilor ruşi că e pregătit pentru un „schimb de teritorii”, dar a insistat că tot Donbasul aparține Rusiei, au relatat anterior surse din Kommersant. Potrivit acestora, Putin s-a plâns că americanii au abandonat acordul sub presiunea europenilor.

Marți, 23 iunie, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și-a exprimat suspiciunea că întâlnirea de la Anchorage ar fi putut fi concepută ca o mișcare tactică pentru a câștiga timp pentru creșterea aprovizionării cu arme către Kiev.

"Nici măcar nu vreau să bănuiesc că Alaska, la fel ca acțiunile europene, a fost concepută pentru a câștiga timp pentru ca regimul de la Kiev să se înarmeze; nici nu vreau să mă gândesc la asta. Dar, în realitate, așa s-a întâmplat”, a spus Lavrov.

Acesta a menționat, de asemenea, că Moscova nu mai consideră SUA un „mediator obiectiv” și vede o presiune tot mai mare a sancțiunilor asupra Rusiei.