„Nu trezi jaguarul!”. Președintele Columbiei îl avertizează pe Trump după amenințările sale cu atacuri militare

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, l-a avertizat pe Donald Trump că riscă să „trezească jaguarul”. Foto: Hepta

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, l-a avertizat pe Donald Trump că riscă să „trezească jaguarul” după ce liderul american a sugerat că orice țară despre care crede că produce droguri destinate pieței americane ar putea deveni țintă militară.

Declarațiile lui Trump au venit în timpul unei sesiuni de întrebări la Casa Albă, după o ședință de cabinet în care a precizat că în curând vor începe lovituri pe teritoriul Venezuelei, acuzată de el de narco-terorism.

Trump a mers însă mai departe, avertizând că nu doar Venezuela, ci orice stat implicat în producția de narcotice ar putea fi atacat. A nominalizat explicit Columbia, deși este de decenii un aliat al Washingtonului în „războiul împotriva drogurilor”.

„Dacă vin printr-o anumită țară, sau orice țară, sau dacă credem că ei construiesc laboratoare - fie de fentanil, fie de cocaină - oricine face asta și trimite drogurile în țara noastră poate fi atacat. Nu doar Venezuela”, a spus Trump. „Am auzit că Columbia produce cocaină, că au fabrici de cocaină”.

Reacția dură a Bogotei

La scurt timp după comentariile lui Trump, Petro a răspuns ferm într-o postare pe rețelele sociale: „A amenința suveranitatea noastră înseamnă a declara război; nu distrugeți două secole de relații diplomatice”.

Potrivit The Guardian, președintele columbian l-a invitat apoi pe liderul american să viziteze țara, cel mai mare producător mondial de cocaină, pentru a vedea cum sunt distruse laboratoarele: „Vino cu mine și îți voi arăta cum sunt eliminate, un laborator la fiecare 40 de minute”.

Începând din august, administrația Trump a împins tensiunile din regiune la un nivel nemaiîntâlnit de la invazia Panama din 1989. Pentagonul a desfășurat aproape 15.000 de militari în apropierea Venezuelei, operațiunile vizând inițial bărcile suspectate de trafic de droguri. Peste 80 de persoane ar fi fost ucise în astfel de atacuri.

Acum, Trump spune că loviturile se vor extinde și pe uscat: „Știm rutele, știm totul despre ei. Știm unde trăiesc. Știm unde sunt cei răi și vom începe foarte curând”.

Tensiunile dintre Washington și Bogota au fost deja în creștere încă de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump. Petro, primul președinte de stânga al Columbiei, a avut mai multe poziții care au iritat Casa Albă: a interzis temporar aterizarea avioanelor cu deportați, a protestat la New York împotriva ordinelor lui Trump privind Gaza și a criticat loviturile asupra bărcilor suspectate de trafic.

Statele Unite au reacționat dur, revocând viza președintelui columbian. Trump l-a acuzat ulterior, fără dovezi, că este „traficant de droguri” și că ar fi transformat producția de narcotice în „principala industrie a Columbiei”.

Amenințările lui Trump au venit la doar câteva ore după eliberarea dintr-o închisoare americană a fostului președinte hondurian Juan Orlando Hernández, condamnat pentru trafic de droguri și corupție. Acesta a fost grațiat de Trump, deși fusese acuzat că a creat „o super-autostradă a cocainei” către SUA.

Trump a numit ancheta împotriva lui Hernández „o vânătoare de vrăjitoare marca Biden” și a sugerat că un lider nu ar trebui să fie închis pentru acțiunile traficanților din țara lui.