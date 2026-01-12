“Nu vrem să-i facem jocul lui Viktor Orban”. UE refuză să sancționeze Ungaria în plină campanie electorală

Viktor Orban desfășoară o campanie în care prezintă adesea Ungaria ca victimă a UE. Foto: Profimedia Images

Comisia Europeană a ezită să ia decizii tranșante cu privire la dosarele sensibile care vizează guvernul condus de Viktor Orban, în contextul campaniei electorale, potrivit surselor citate de Euronews.

Autoritățile de la Bruxelles nu dorește să fie percepută ca interferând în campania electorală maghiară și nu dorește să dea muniție retoricii anti-UE a lui Orban în faza fierbinte a campaniei electorale.

„Cu dosarele maghiare, frontul este înghețat și nu se întâmplă nimic. Comisia așteaptă luna aprilie și urmărește foarte atent sondajele de opinie din Ungaria”, a declarat un diplomat UE pentru sursa citată.

Ungaria va organiza alegeri parlamentare la mijlocul lunii aprilie, în care premierul Viktor Orban ar putea pierde puterea. Partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, conduce în sondajele de opinie, depășind coaliția Fidesz-KDNP a lui Orbán, chiar dacă decalajul dintre cele două se reduce.

Orban desfășoară o campanie în care prezintă adesea Ungaria ca victimă a unei campanii conduse de „birocrații de la Bruxelles care promovează războiul, ideologia de gen și deschiderea frontierelor” pentru a permite migranților să intre pe continent.

„Nu vrem să-i facem jocul”, a adăugat sursa, iar deschiderea sau implementarea procedurilor de încălcare a dreptului comunitar ar putea alimenta această retorică. Orban critică în mod regulat sancțiunile UE împotriva Ungariei și le folosește pentru a-i critica pe factorii de decizie europeni.

Viktor Orban folosește sancțiunile UE ca temă de campanie

Curtea Europeană de Justiție a amendat Ungaria cu o amendă zilnică pentru încălcarea regulilor UE privind azilul în 2024. Cu toate acestea, Orban a susținut în repetate rânduri că sancțiunile merită plătite pentru a „menține Ungaria în siguranță”.

„Plătim 1 milion de euro pe zi. Atât suntem pedepsiți pentru gardul de la frontieră pe care l-am construit acum 10 ani. Mulți bani, dar este cea mai bună investiție pentru viitorul nostru”, a scris Orban pe rețelele de socializare în iulie. El a repetat același lucru în timpul călătoriei sale la Washington, încercând să imite politica dură a lui Trump privind migrația ilegală.

Inacțiunea Comisiei în legătură cu evenimentul Budapesta Pride interzis este deosebit de problematică după ce șefa Comisiei, Ursula von der Leyen, s-a declarat aliată a comunității LGBTQ+ după ce evenimentul a fost supus unei presiuni imense din partea guvernului maghiar anul trecut.

În martie anul trecut, Parlamentul maghiar a adoptat o lege care interzicea efectiv participarea la Pride, amenințând cu amenzi și supraveghere cu camere inteligente. La acea vreme, ONG-urile și activiștii au numit legislația discriminatorie și au cerut acțiuni din partea UE.

Bruxelles-ul amână ancheta privind acuzațiile de spionaj din partea Ungariei

În octombrie anul trecut, reprezentanța permanentă a Ungariei la Bruxelles a devenit centrul unui scandal care susținea că oficiali legați de guvernul Orban au ordonat funcționarilor săi publici să folosească sediul pentru a spiona și a aduna informații despre dosare sensibile gestionate de Comisie în legătură cu Budapesta.

Presupusa rețea de spionaj, operațională între 2012 și 2018, a încercat, de asemenea, să recruteze cetățeni maghiari care lucrau pentru instituțiile UE.

Comisia a inițiat o anchetă internă pentru a clarifica rolul comisarului pentru sănătate, Olivér Várhelyi, care era ambasadorul Ungariei la UE în momentul în care rețeaua de spionaj era operațională și a colaborat îndeaproape cu Orban, dar nu au rezultat prea multe informații.

Inițial, Comisia plănuise să publice concluziile înainte de Crăciun, dar această procedură este, de asemenea, amânată, posibil după data alegerilor.

UE a înghețat majoritatea fondurilor sale pentru Ungaria din cauza preocupărilor legate de statul de drept. Guvernul de la Budapesta a pierdut peste un miliard de euro, pe măsură ce termenele succesive pentru executarea fondurilor au trecut la sfârșitul anului 2025.

Parlamentul European a solicitat, de asemenea, sancțiuni financiare suplimentare și suspendarea drepturilor de vot ale Ungariei în rezoluția sa privind revizuirea articolului 7, votată în noiembrie anul trecut.

Potrivit eurodeputatului Daniel Freund, UE a făcut o greșeală strategică neacționând, chiar și cu riscul instrumentalizării electorale.

„Strategic, ideea de a nu interveni este foarte proastă”, a declarat el pentru Euronews. „Nu există așa ceva, suspendarea tratatelor UE pentru că există o campanie electorală.”