Politico: Bruxelles-ul investighează acuzațiile de spionaj la adresa guvernului lui Viktor Orban. Ce rol avea comisarul Olivér Várhelyi

2 minute de citit Publicat la 15:56 09 Oct 2025 Modificat la 15:56 09 Oct 2025

Fostul ambasador Olivér Várhelyi (foto, stânga) este nominalizat în investigația jurnalistică potrivit căreia guvernul lui Viktor Orban a trimis spioni la Bruxelles. Surse foto colaj: Getty Images / Wikipedia

Comisia Europeană a anunțat, joi, că va investiga relatările potrivit cărora guvernul prim-ministrului ungar Viktor Orbán a trimis spioni la Bruxelles pentru a culege informații despre instituțiile UE și a recruta un oficial al blocului, scrie Politico.

O investigație comună realizată de publicația germană Der Spiegel, cotidianul belgian De Tijd, publicația maghiară Direkt36 și alte organizații mass-media a arătat că agenți ai serviciilor secrete de la Budapesta, conspirați ca diplomați, au încercat să se infiltreze în instituțiile UE în timpul mandatului de ambasador la Bruxelles al lui Olivér Várhelyi, actualul comisar european.

Un agent, a cărui identitate nu a fost relevată în investigația menționată, a acționat la Bruxelles între anii 2015 și 2017, sub acoperire diplomatică la Departamentul de politici de coeziune al Ambasadei Ungariei, potrivit documentelor examinate de jurnaliști.

El lucra, de fapt, pentru Serviciul de Informații Externe al Ungariei, cultivând contacte în cadrul Comisiei Europene și al altor organizații ale UE.

Ursula von der Leyen a aflat de acuzațiile la adresa guvernului de la Budapesta

"Comisia ia foarte în serios astfel de acuzații și rămânem angajați să protejăm funcționarii și instituțiile Comisiei de spionaj ilegal", a spus joi purtătorul de cuvânt Balazs Ujvari.

Comisia Europeană va înființa un grup intern care să examineze acuzațiile de spionaj apărute în presă, a adăugat el.

Conform oficialilor europeni, șefa Executivului comunitar, Ursula von der Leyen, a fost informată cu privire la investigația derulată de mass-media.

Nici reprezentanții comisarului Várhelyi, nici guvernul maghiar nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii formulate de Politico.

Politico: Spionajul lui Orban, mai apropiat de Moscova și Beijing

Activitățile de spionaj operate la comanda guvernului lui Viktor Orban par mai apropiate de practicile de la Moscova și Beijing, decât de cele ale unui stat membru al UE, remarcă Politico.

Ancheta publicațiilor europene a dezvăluit că un funcționar de rang înalt de la Bruxelles a mărturisit că se întâlnea cu agentul maghiar la fiecare câteva luni pentru "conversații amicale".

El a adăugat că și-a dat seama repede că "diplomatul" era un spion care căuta "orice fel de bârfe" despre Comisie.

Întâlnirile aveau loc de obicei într-un parc din Bruxelles.

După mai multe astfel de contacte, agentul operativ de la Budapesta a venit cu un document care îi conferea funcționarului Comisiei Europene titlul de "agent secret" al Serviciului de Informații Externe al Ungariei, Információs Hivatal (IH).

Funcționarul a declarat jurnaliștilor că nu a semnat documentul. El a susținut că spionul maghiar i-a oferit bani în schimbul informațiilor, dar a refuzat să-i ia.

În investigația jurnalistică se spune că surse din domeniul securității au confirmat declarația funcționarului european.

La momentul respectiv, superiorul agentului era ambasadorul Ungariei la UE, Olivér Várhelyi, care deține în prezent portofoliul Comisiei pentru sănătate și bunăstarea animalelor.