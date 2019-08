Numeroase incendii devastează Pădurea amazoniană. Preşedintele francez Emmanuel Macron: „Ne arde casa”

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat că numărul record de incendii din Pădurea Amazoniană reprezintă „o criză internaţională” care trebuie să se regăsească prima în lista subiectelor Summitului G7.

„Casa noastră arde”, a scris el pe Twitter. „Pădurea Amazoniană - plămânii care produc 20% din oxigenul planetei - arde”. El a îndemnat membrii G7 să discute această „urgenţă”.

Preşedintele brazilian i-a răspuns acuzându-l că se foloseşte de problemă pentru „un câştig politic”.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big

